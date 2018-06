Toyota invierte US$1.000 millones en firma de viajes compartidos

Toyota Motor Corp. está haciendo su mayor apuesta hasta el momento en el negocio de transporte privado, con una inversión de US$1.000 millones en la singapurense Grab Holdings Inc.

La inversión del fabricante de automóviles japonés valora Grab, el mayor servicio de alquiler de taxis en el sudeste asiático, en algo más de US$10.000 millones, según una persona conocedora de la operación. Un ejecutivo de Toyota será designado como miembro del consejo de Grab, y otro empleado de Toyota asumirá un cargo gerencial, señaló la automotriz el miércoles.

Los fabricantes de autos están avanzando hacia un futuro donde los servicios de transporte harán que sea menos necesario tener un coche particular, mientras tratan de frenar a los gigantes tecnológicos que están apostando por el mismo mercado. General Motors Co., Daimler AG y Honda Motor Co. se encuentran entre los fabricantes que invierten en aplicaciones de taxis, viajes compartidos y el desarrollo de vehículos autónomos.

“Es una buena decisión. Toyota no debería retrasarse en esta área”, dijo Tatsuo Yoshida, analista de acciones en Sawakami Asset Management Inc. en Tokio. “Los viajes compartidos se están imponiendo. Para los fabricantes de automóviles es una realidad dolorosa, pero puede ser una oportunidad de negocios, si la entienden correctamente”.



El presidente de Toyota, Akio Toyoda, está trabajando en convertir el gigante de 81 años que fundó su abuelo en un proveedor de servicios de transporte. La empresa ha respaldado a Uber Technologies Inc. e invertido en Japan Taxi, un rival de Uber, manejado por el presidente del principal operador de taxis de Tokio.

Los representantes de Toyota y Grab declinaron comentar sobre la valoración de la aplicación o el tamaño de la participación de la firma japonesa. La inversión se concretaría hacia finales de este mes, afirmó Toyota.



El brazo de inversiones de Toyota, Toyota Tsusho Corp., ya invirtió una cantidad no especificada en Grab el año pasado, y las empresas han trabajado juntas desde agosto en el desarrollo de servicios de conectividad.

Toyota ha instalado grabadoras de datos en los autos operados por Grab para recabar información, en una estrategia similar a la utilizada con Japan Taxi.



“Esta inversión no busca necesariamente hacer dinero, sino acceder a tecnología que se ajusta al negocio más amplio de Toyota”, dijo Edwin Merner, presidente de Atlantis Investment Research Corp., con sede en Tokio, que no tiene acciones de Toyota, pero sí mantiene inversiones en Toyota Tsusho. “Si Toyota puede generar conocimiento en temas como navegación autónoma, la inversión vale la pena”.



Toyota, el fabricante de coches con mayor valor de mercado y una capitalización de cerca de US$221.000 millones, ha buscado alianzas con empresas tecnológicas, en una apuesta de que la gestión de datos será clave en su futuro. La empresa tenía cerca de US$54.000 millones en efectivo, equivalentes e inversiones a corto plazo a fecha de 31 de marzo.