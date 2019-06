Transformación digital: no existe industria que no esté amenazada

Javier Hoyle, director de Everis Perú, ratifica que ya estamos en una etapa de desarrollo de la Transformación Digital pero tenemos varios retos pendientes, sobre los cuales nos brinda algunas ideas sobre como encaminarlo mejor.

En general ¿cómo siente la transformación digital que se está viviendo dentro de las empresas locales ?

Estamos viviendo en nuestro país un cambio tecnológico acelerado y el futuro será exponencialmente diferente a nuestro presente. La tecnología es el medio que transforma la manera en la que nos comunicamos e interactuamos, los modelos de negocio de nuestras empresas y nuestras experiencias como clientes.



Diversos factores contribuyen a la aceptación y uso de estas nuevas tecnologías, siendo los más relevantes el incremento de las capacidades de cómputo, el bajo costo de almacenar información en la nube, la velocidad de las comunicaciones a través de Internet y la masificación de los teléfonos inteligentes.

¿Lo ve como una oportunidad real y tangible?

Sí. Hoy en día tenemos la gran oportunidad de generar valor en las empresas peruanas, no solo a través de mayores eficiencias operativas, sino generando nuevos ingresos por los cambios que implementemos en nuestros modelos de negocio, ofreciendo una mejor atención a nuestros clientes o llegando a nuevos segmentos de mercado.

¿Qué nos falta?

Reconstruir la dinámica de nuestras organizaciones para adaptarla a las necesidades del futuro: es un reto difícil, pero imprescindible. Hoy en día no podemos imaginar una organización moderna sin un componente importante de innovación, rapidez y agilidad, basado en tecnología. No existe industria o sector de mercado que no esté siendo amenazado por las nuevas tecnologías exponenciales como Blockchain, Internet de las cosas (IoT), Big Data o Inteligencia Artificial.

¿Quiénes son los más avanzados?

Probablemente e l sector que está más avanzado en la trasformación digital es el financiero. Los Bancos han encabezado la aplicación de tecnología a los procesos, agilidad en la toma de dicciones, pero sobre todo crear una cultura de innovación en sus organizaciones. Las Telco las siguen de cerca.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas peruanas para adaptarse a la transformación digital?

Plantear la innovación como eje fundamental en nuestras organizaciones es un reto difícil, pero imperativo. Si vemos la innovación como un proceso constante y no como un proyecto puntual, nos daremos cuenta de su real valor en el corto tiempo.



La innovación debe permitirnos explorar, experimentar, cambiar, y sobre todo, fracasar, una palabra muy vetada en el sector privado.

¿Necesitamos aprender a fracasar?

En el pasado no podíamos permitirnos un proyecto de implementación de tecnología fallido que no genere un impacto económico en el corto plazo. Ese pensamiento va en contra de la actitud innovadora presente en las economías más avanzadas en el mundo.



Y es que si no estamos dispuestos a fracasar, difícilmente vamos a innovar en algo disruptivo. Si un nuevo producto o servicio es desarrollado y probado con nuestros clientes, en un periodo corto de tiempo (dos meses), podemos permitirnos reformularlo, reintentarlo o desecharlo. Las nuevas tecnologías nos ofrecen esos procesos ágiles y rápidos.