Objetivo del evento es mostrar a los transportistas y a la población en general la gama de tecnologías bajas en emisiones que existen en el mercado vehicular peruano, y cómo estas pueden coexistir, “cambiando toda nuestra vida”. ¿De qué manera? Responde Erick García.

— ¿De qué hablamos cuando hablamos de transporte sostenible en el Perú? ¿Existe una política energética en ese sentido?

Es importante mencionar que sí hay una política energética a nivel del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Minem tiene una política energética (al 2040) con nueve objetivos, uno de los cuales es la reducción de emisiones. El otro objetivo importante es la auto suficiencia energética. Eso significa que debemos procurar usar los energéticos que se producen en el país para no depender de fuentes externas.

— ¿Cuáles fuentes externas?

Principalmente, el diésel, las gasolinas y el GLP. Todos esos productos los importamos. El único producto de hidrocarburos que tenemos en excedente y que exportamos es el gas natural. Otro producto que no necesitamos importar es la electricidad para la electro-movilidad. Si el Perú implementa la política de reducción de emisiones, tanto el gas natural como la electro-movilidad, cumplen con ese objetivo.

— ¿Pero el gas natural y la movilidad eléctrica no compiten entre ellos?

Lo primero que tenemos que destacar es que la movilidad eléctrica y el gas natural no son competencia, sino que se complementan. La competencia es la importación de hidrocarburos. La sostenibilidad del sector transporte en el Perú consiste en usar los recursos que tenemos, en reducir la importación, y lo poco que producimos de diésel, gasolinas y GLP, seguir utilizándolo, pero eficientemente. Eso significa utilizar vehículos Euro 6, vehículos híbridos y biocombustibles.

— ¿De qué manera son complementarios el gas natural y la electro-movilidad?

El gas natural no necesariamente va a llegar a todo el país, pero la electro-movilidad sí. Complementará al gas natural en los sitios en donde este energético no llegue. Hay que tener en cuenta también que en el tema de carga pesada el desarrollo tecnológico a nivel mundial va más por el lado del gas natural, ya sea con gas natural licuado (GNL) o con gas natural comprimido (GNC). Pero en el tema de autos ligeros de fábrica y micro-movilidad, la electricidad está un paso adelante del gas natural. Entonces, no hay una solución única. Eso es lo que tenemos que entender los peruanos. No es ni gas natural ni electro movilidad por separado.

Un mito generalizado señala que los camiones con gas natural no rinden a grandes alturas. Transporte Sostenible muestra unidades que pueden atravesar Ticlio (4.800 m.s.n.m.) sin complicaciones.

— ¿Para el caso peruano, esa sería la formula?

Todas las agencias de energía del mundo señalan que debemos reducir emisiones utilizando los energéticos disponibles en cada país. Eso significa que la receta de la transición energética es única para cada realidad. Por ejemplo, no podemos copiar la receta de Colombia, que tiene gas y petróleo, pero está metiéndose de lleno en el hidrógeno verde.

— ¿Por qué razón no?

Porque Colombia no tiene un precio regulado para su mercado interno de gas, Además, sus reservas se están terminando. Por eso están tratando de impulsar el hidrógeno. Por otro lado, Chile no piensa en el gas porque no lo tienen, sino que lo importan. Cada país tiene una realidad totalmente diferente.

— ¿Perú tiene menos urgencia de impulsar el hidrógeno porque dispone de más reservas de gas?

Y porque tiene un precio de gas natural regulado para el mercado local, y eso es bueno porque ayuda a que las actividades productivas dentro del país sean competitivas. Pero también es malo porque un precio tan bajo desincentiva la exploración y las actividades extractivas.

El GLP es un buen complemento por su portabilidad y su bajo costo de instalación frente al gas natural. Pero los gobiernos no lo han entendido de esa manera. Por el contrario, han aumentado demasiado el volumen del GLP en Lima y Callao



— ¿Cuál debe ser el papel del GLP, a todo esto?

El GLP es un buen complemento por su portabilidad y su bajo costo de instalación frente al gas natural. Pero los gobiernos no lo han entendido de esa manera. Por el contrario, han aumentado demasiado el volumen del GLP en Lima y Callao a tal punto que nos hemos vuelto deficitarios en este energético. Por eso es importante que se le diga al Perú que hay que depender menos de la importación de hidrocarburos porque ocasiona mucha volatilidad de precios y afecta nuestra economía. En vez de ello, podemos desarrollar el transporte con gas natural y la electro-movilidad, uno u otro según las circunstancias, porque no son excluyentes, sino complementarios.

— ¿Y qué pasa con el biogás? ¿Hay campo para esta tecnología?

En el Perú hay campo para todo. Tenemos mucho potencial para el biogás, tanto en la selva como en los sectores agrícolas. En el Perú se han desarrollado proyectos de biogás, pero para generación eléctrica. En España y Portugal sí se usa para el transporte. Sus flotas internas de camiones y tractores funcionan con biogás. Cualquier cosa que ayude a reducir importaciones y a bajar emisiones, cae dentro de la sostenibilidad en el transporte.

— ¿Los ministerios de energía y minas, transporte y ambiente están alineados con esta idea?

Los mensajes de los tres ministros coinciden en eso. Y, sobre todo, vemos que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y Promovilidad están impulsando sistemas integrados de transporte a nivel nacional con gas natural y electro-movilidad. Es la primera vez que los ministerios están bastante alineados en ese objetivo. El problema es que la sociedad civil y las empresas no lo tienen claro.

Las automotrices presentan en Transporte Sostenible sus modelos de vehículos electrificados. En la foto, stand de Audi.

— La sensación que existe es que el gas natural y la movilidad eléctrica compiten y se quitan espacio.

Hay muchas empresas privadas que siguen con ese discurso, pero hay que tener claro que no existe una solución única para nuestra realidad. Por eso, hay que impulsar la electro-movilidad y el gas natural, y lo que no tenemos (diésel y gasolinas) mejorarlo para que sea menos contaminante. Pero lo más importante es que, si no cambiamos esta matriz, siempre vamos a depender de los precios internacionales, y eso nos afecta a todos. A los que tienen autos y a los que no, porque el mayor precio del diésel y las gasolinas encarece también el transporte público y el flete de carga pesada, lo cual hace subir los precios de los productos.

— ¿Qué falta para promover el transporte sostenible?

El gran inconveniente para tener un transporte sostenible en el Perú es la falta de articulación de los ministerios. Pero espero que ahora, que ya están todos alineados, articulen más.

— ¿La articulación es el quid del problema?

Articulación es lo que se requiere porque, si no, cada ministerio va a andar por su lado. Por ejemplo, no se puede esperar dos años para desarrollar un grifo con gas natural. Eso tiene que demorar, máximo, unos seis meses. Y, sobre todo, es necesario que la gente sepa que el transporte urbano puede mejorar la productividad.

— ¿Ese es el mensaje del foro de Transporte Sostenible?

La población tiene que entender que la solución es conjunta y también debe conocer las distintas tecnologías que existen porque, a veces, los dueños de vehículos, por desconocimiento, no cambian de manera de pensar, y el usuario final, que piensa que esto no le impacta, no lo exige. Creo, entonces, que debemos empezar a exigirlo porque eso puede cambiar toda nuestra vida.