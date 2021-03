Conforme a los criterios de Saber más

No les dieron a elegir. Simplemente, no tuvieron otra opción que reinventarse y adaptarse a la nueva normalidad sin turistas, con las fronteras cerradas y el transporte aéreo y terrestre restringido.

Ante este desolador escenario para el turismo -el sector más golpeado por la pandemia- la agencia de viajes boutique Trip Go tuvo que apelar a su creatividad y hacer una pausa en la venta de paquetes turísticos y de los viajes presenciales para enfocarse en la venta de experiencias virtuales; a medida que el mercado peruano y el mundo se recuperan del COVID-19 lentamente.

Así, nace e-Trip Go Experience, un nuevo concepto que no solo implica visitar un destino local o del exterior, sin salir de casa; también hacer viajes temáticos relacionados a la historia, cultura y gastronomía a través de los sentidos, articulando además a emprendedores y promoviendo el consumo de productos peruanos, explica su gerente general, Tania Vargas.

“Siempre estuvimos enfocados en brindar experiencias de viajes personalizadas, para peruanos como extranjeros, pero a raíz de la crisis sanitaria nos vimos impedidos de continuar. Es por ello que, desde setiembre de 2020, optamos por armar paquetes que proponen un turismo responsable, cultura y diversión”, dice.

Señala que lo que buscan es darle la opción al que quiere viajar de hacerlo, pero de forma segura. “Somos un espacio para que la gente pueda desconectarse y no perder su espíritu viajero. Hemos realizado viajes a Arequipa, catas virtuales de pisco, entre muchos otros”, enfatiza.

¿CÓMO ES EL VIAJE?

A la fecha, cuentan con un paquete de 13 experiencias distintas, que también incluyen clases de cocina hasta shows de teatro para niños. Estos parten desde los S/ 110 por personas, dependerá de la fecha, la actividad y el número de personas. “Promovemos el turismo en todas sus aristas, turismo médico, turismo solidario, agroturismo, gastronómico, etc.”, enfatiza.

La ejecutiva detalla que estas actividades se realizan en grupos privados (solo para clientes y empleados) que, por lo general, son contratados por empresas y también cuentan con eventos abiertos de acceso libre.

En el caso de las experiencias contratadas o privadas, donde se recomienda un grupo de 20 personas como mínimo para poder optimizar los pagos de los costos del pago del experto asignado, dependiendo de la actividad a realizar los participantes reciben un kit con los productos que formarán parte del viaje, informa.

A la fecha, comenta que ya son alrededor de 2.000 los viajeros virtuales que han sido parte de esta propuesta a través de zoom y que apela a salir de lo convencional. “Vamos a seguir trabajando en incorporar nuevas experiencias y también estamos abiertos a propuestas”, acota.

NEGOCIO TRADICIONAL

En cuanto al negocio tradicional, Vargas sostiene que ha sido un desafío porque durante todo el año pasado tuvieron una caída abrupta en las ventas. “Este es un sector muy golpeado y que le va a tomar tres años en recuperarse”, estima.

En octubre pasado, con la apertura de las fronteras, hubo una pequeña recuperación, pero con la segunda ola del COVID-19 nuevamente hemos sentido un freno y se espera que a partir de julio próximo se reactive la situación, conforme avance el proceso de vacunación.

Por el momento, indica que en Trip Go está a un 10% de las ventas prepandemia. “Por el momento no estamos haciendo mucha promoción de destinos porque hay ciudades que no tienen protocolos y no brindan las garantías necesarias, incluso tienen semáforo rojo”, asevera.