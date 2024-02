Turbo Emprendedor es la nueva iniciativa de Rappi con la que busca brindar una oportunidad para que los productos de pequeños negocios y emprendimientos, puedan vincularse a la app y su vertical Turbo, y de esta manera lleguen a más personas.

En esta convocatoria se presentaron más de 50 emprendedores peruanos con aproximadamente 300 productos entre categorías como: snacks, bebidas, helados y cuidado. Todos los productos se pueden encontrar en la app, en la sección de Turbo en “Talento Local”.

“Como compañía, nos sentimos orgullosos de tener un origen emprendedor, por ello, nos interesa generar oportunidades de desarrollo e intercambio de conocimiento, en donde podamos compartir las experiencias y nuestra tecnología con otros emprendedores. Desde Rappi, continuamos aportando a la construcción de país y al desarrollo social y económico de las regiones. A los emprendedores les decimos que cuenten con nosotros y con nuestro ecosistema, que es una vitrina para que sus proyectos crezcan y tengan visibilidad”, destaca Marco Lei, Head de Rappi Turbo.

Los productos de estos emprendedores se podrán encontrar en Turbo, una de las verticales de Rappi que mejores resultados ha logrado desde su llegada al mercado en 2021.

A través de entregas rápidas, ofrece un portafolio de más de 1800 productos que incluyen frutas y verduras frescas, víveres, licores, cuidado personal y aseo, entre otros.

”Hoy los peruanos pueden tener acceso a una amplia oferta de productos frescos y de calidad, todo esto en minutos y sin tener que hacer filas o salir de casa. Esta ha sido una apuesta ganadora que responde a una tendencia global, y de la cuál nos sentimos orgullosos de consolidar como un caso de éxito en el Perú”, comenta Marco Lei, Head de Rappi Turbo.

¿Cómo funciona Turbo?

Turbo es la vertical de entregas rápidas de Rappi. Esta es una apuesta innovadora que se apalanca en el uso de tecnología para hacer más fácil la vida de las personas. Los pedidos de Turbo, son entregados en menos de 10 minutos. Actualmente Perú tiene uno de los mejores tiempos de entrega de la región, con un promedio de 8,2 minutos en algunas zonas de Lima.

Es importante aclarar que el éxito de Turbo, no radica en la velocidad, sino en la tecnología de Rappi. Contrario a lo que se cree, los repartidores no están obligados a manejar rápido ni a incumplir las normas de tránsito, pues el servicio se basa en eficiencia y cercanía, más no es en velocidad. Las tiendas Turbo de Rappi, tienen un rango de acción de máximo dos kilómetros.