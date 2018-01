Uber: Cofundador vendería su participación de 29%

El ex máximo responsable de Uber Technologies Inc., Travis Kalanick, que presumía desde hace tiempo de no haber vendido acciones de la compañía que cofundó, tiene previsto desprenderse de cerca del 29% de su participación en la empresa de trayectos en vehículos privados, según personas con conocimiento de la materia.

Kalanick se embolsará cerca de US$ 1.400 millones por la transacción con SoftBank Group Corp. y un consorcio de inversores que han acordado comprar acciones que valoran a Uber en US$48.000 millones, dijeron las fuentes, que pidieron que no se revelara su identidad ya que se trata de negociaciones privadas.

Kalanick, propietario del 10% de la empresa, había ofrecido vender la mitad de su participación, el máximo que los miembros de la junta están autorizados a poner a la venta. El cofundador tuvo que reducir la cifra debido a los límites establecidos en el acuerdo entre Uber y los compradores, según las fuentes.

Kalanick, una de las personas más ricas del mundo en papel, se convertiría en un multimillonario real por primera vez como resultado de la venta. El exdirectivo se vio presionado a renunciar a su cargo el año pasado debido a los problemas legales y a una serie de investigaciones gubernamentales que aquejaron a Uber. Asimismo, Kalanick se ha enfrentado a Benchmark, uno de los primeros y mayores inversores de la compañía, que también está vendiendo parte de su interés en la firma.

GV, la firma de capital de riesgo de Alphabet Inc., ofreció significativamente menos de la mitad de su participación en Uber, a pesar de que la subsidiaria automotriz de Alphabet, Waymo, ha demandado a Uber por robar secretos comerciales. En octubre de 2017, otra firma de inversiones de Alphabet, CapitalG, dijo que estaba liderando una inversión en el principal competidor estadounidense de Uber, Lyft Inc.

Se espera que el acuerdo con SoftBank se finalice a finales de este mes. Cuando se haya completado, una serie de reformas de gobernanza que reducen de forma efectiva la influencia de Kalanick en Uber entrarán en vigor.

