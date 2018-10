La Unión Andina de Cementos (Unacem) anunció hoy la redención parcial de US$ 400 millones de sus bonos senior no garantizados a 5,875% con vencimiento en el 2021.

Según informa Gestión, Unacem planea la redención el 30 de octubre, fecha de la primera opción de compra, según un "Hecho de Importancia" enviado a la SMV.

En este sentido, cabe mencionar que la compañía emitió bonos por US$625 millones en octubre del 2014.

"Unacem ha instruido a The Bank of New York Mellon la redención parcial de un total de US$400 millones de sus denominados “5.875% Senior Unsecured Notes due 2021” conforme lo establecido en la sección 3.01 del Indenture de la emisión realizada el 30 de octubre de 2014 por un total de US$ 625 millones", dijeron desde la compañía.

La redención parcial de los bonos se realizará el 30 de octubre del 2018, fecha del primer call option (“opción de compra”) de los bonos a un precio igual a 102,93750% del principal.

Adicionalmente, en la misma fecha, se pagarán todos los intereses devengados a la fecha, explicaron desde la empresa.

Esta transacción está en línea con lo aprobado por el directorio el 21 de setiembre del 2018, de financiar hasta US$490 millones para la refinanciación de pasivos existentes en dólares norteamericanos y otros usos corporativos.