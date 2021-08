Conforme a los criterios de Saber más

En el marco de la aplicación de la ley 31279, que busca “regular” el proceso concursal de Universitario de Deportes, la Sunat hizo una invitación pública abierta para que los interesados en administrarlo postulen hasta las 4:30 de la tarde de este viernes 13 de agosto.

La administración tributaria detalló que podrán mostrar sus intenciones personas naturales y jurídicas ante la División de Procesos de Recuperación de la Deuda de la Gerencia de Control y Recuperación de la Deuda vía su Mesa de Partes virtual.

En línea con la ley, se dispuso que no podrán participar de estos procesos quienes anteriormente hayan ejercido el cargo de administradores.

Además, agregaron una serie de criterios de valoración.

Experiencia en reestructuración de empresas.

Contar con equipo de trabajo profesional.

La propuesta de gestión para continuar las actividades administrativas.

No tener calificación diferente a “normal” en centrales de riesgo a la fecha de la presentación de la expresión de interés.

No encontrarse en el registro de deudores morosos alimentarios.

No tener deuda exigible coactivamente ante la SUNAT.

Idoneidad del candidato, lo que será evaluado a través de la revisión de sus antecedentes, de su personal, así como de la vinculación con terceros, entre otros.

“Son los mismos requisitos para ser considerado administrador en el Indecopi, pero la diferencia está en que podría también ser un administrador fuera de este registro, es decir, cualquier profesional privado”, indicó Richard Almerco, director gerente de Almerco y Asociados.

Panorama crema oscuro

En el día de su aniversario 97 (7 de agosto), la Sunat informó que encargaba la presidencia de la junta de acreedores de Universitario a la abogada Naike Vega Valentín, con lo que empezaba a aplicarse la ley que busca “regular” los procesos concursales. En caso ella se ausente, se determinó que Oscar Cabrejos Valladares la reemplace.

Su último aniversario encontró al club crema con una deuda concursal superior a los US$158 millones , monto reportado hasta noviembre del 2020, pero con una tasa de interés anual de 2,5%.

A esto se le suma pasivos corrientes que, a junio último, bordeaban los S/30 millones, según indicó entonces la exadministradora Sonia Alva. También aparecen unas finanzas sostenidas en el adelanto de facturas (factoring) cuyo último lapso reportado es de 12 meses.

Pero el panorama crema tiene aún más tintes oscuros. Su plan de reestructuración, que contempla la gestión de los activos inmobiliarios (Campo Mar U, explanada del estadio Monumental y estadio Lolo Fernández) para cumplir su deuda concursal, se encuentra vencido hace casi 18 meses. Es decir, no hay un norte claro.

Desde que perdió vigencia, febrero del año pasado, se presentaron a la junta de acreedores, donde Gremco posee la presidencia con poco más del 50% de las acreencias, dos propuestas de ampliación del plan de reestructuración: en agosto y noviembre del 2020.

El plan de reestructuración de la "U", que contempla la gestión de los activos inmobiliarios (Campo Mar, explanada del estadio Monumental y estadio Lolo Fernández) para cumplir su deuda concursal, se encuentra vencido hace casi 18 meses.

Ninguno tuvo éxito al no alcanzar la mayoría calificada que se requiere dentro de la junta: al menos la aprobación del 67% entre los acreedores. Los planes no convencieron a los representantes de la Sunat, el segundo principal en la junta con poco más del 33% de las acreencias y cuyo voto es necesario para aprobaciones de este tipo. Alegaron que las propuestas no fueron consensuadas con ellos.

Este Diario se comunicó con Luis Sierralta, actual administrador de Universitario, pero indicó “que no brinda entrevistas”.

Alva, antecesora de Sierralta y quien estuvo en el cargo hasta fin de junio, explicó a El Comercio que los “principales puntos álgidos” de la Sunat respecto a la aprobación de una modificación del plan se centraban en tres aspectos.

El primero, detalló, era que la administración tributaria estaba en contra de que se aplique una tasa de interés anual superior al 7% para el plazo desde que la “U” ingresó al sistema concursal (2012) hasta que se aprueba su plan de reestructuración (febrero del 2017).

“La Sunat decía que, como en los demás clubes, la tasa debía ser de alrededor de 2%. Pero el tema era que mi gestión recibió acuerdos ya celebrados, es decir, derechos ya adquiridos. Esa tasa de 7% anual fijada se acordó en la aprobación del plan en el 2017”, comentó.

Un segundo aspecto es el concerniente a que el club crema acceda a beneficios tributarios que le corresponden en su calidad de asociación sin fines de lucro, para lo cual necesita la modificación de un par de artículo en sus estatutos.

Mientras que el tercer punto, continuó, era que la Sunat “no quería bajo ningún motivo que se contemple la figura de la venta de activos, sino solo arrendamiento, concesiones y similares”. “Y si se presentara una propuesta y/o negociación de venta, pedían que su aprobación sea con mayor calificada”, complementó.

Al término de su gestión, Alva comentó que no hubo un avance general de una tercera propuesta de modificación del plan de reestructuración, sino que se decidió por enfocarse “en ajustar los períodos en los que íbamos a poner en valor a los activos” (gestión de activos inmobiliarios).

Las prioridades: administración y marco concursal

Alva y Almerco coincidieron en que la prioridad de la nueva administración en este lapso temporal debe ser el plan de reestructuración, que hoy cumple casi 18 meses vencido.

“La nueva administración también debe evaluar la generación de nuevos flujos de ingresos porque como está ahora el rubro inmobiliario será difícil salir al mercado y encontrar buenos precios para hacer negocios”, comentó Alva.

La exadministradora señaló que, en este aspecto, una tarea que se debería terminar es la valorización de la marca “U”, la cual -acotó- se estuvo avanzando durante los últimos meses de su gestión.

A su turno, Almerco precisó que la nueva administración debe conducir el proceso de reestructuración analizando “la viabilidad de la unidad del negocio”, cuáles son “sus verdaderas alternativas de reflotamiento de pagos” y considerando las diversas fórmulas legales que existen en este proceso, como las concesiones de activos y demás.

“Esto lo señalo porque las anteriores administraciones en la “U” se olvidaron por completo de la deuda concursal, que es el objetivo principal de un proceso de reestructuración. Solo se han conducido mirando el aspecto corriente y, en muchos casos, ni siquiera eso: hasta generaban nuevas obligaciones. El gran error de los acreedores en la junta de la “U” ha sido que promovieron un proceso donde se velan solo algunos intereses, contrario al principio de colectividad”, comentó.

Respecto al marco concursal, Almerco subrayó que una de las principales novedades debe venir porque el Indecopi tenga un rol de supervisión más consistente y drástica.

“No se puede seguir permitiendo la promoción de planes y/o política que generan más pérdidas que ganancias para los clubes. Tienen que ser drásticos en el manejo de la caja y la generación de ingresos”, refirió.

Experto subrayó que una de las principales novedades debe venir porque el Indecopi tenga un rol de supervisión más consistente y drástica. (Foto referencial: GEC)

En esta línea, Almerco señaló que el año pasado se estaba impulsando una propuesta sobre el marco legal de los procesos de reestructuración para que los diferentes administradores presenten al Indecopi mayor información y se “deje de mal utilizar/abusar” de la constante modificación de los planes de reestructuración “cada vez que no se puede pagar acreencias en el plazo estimado”.

Por su parte, Alva subrayó que también podría buscarse la implementación de un nuevo régimen para los clubes de fútbol con mayores candados para la protección de su patrimonio.

“Se estaba pensando en un nuevo régimen, pero no con los pilares del marco concursal normal, sino algo más afinado de lo que se quiso hacer en el 2012 [cuando se creó los procesos concursales para los clubes de fútbol]”, puntualizó.

