La Junta de Acreedores de Universitario de Deportes, presidida hoy por la constructora Gremco, sesionará el 5 y 10 de agosto para designar al reemplazo de Carlos Moreno, quien fue inhabilitado en marzo para ejercer como administrador concursal.

Esta sesión de junta se realizará en un contexto más complicado de lo normal para el club crema, pues el inicio del estado de emergencia coincidió con una serie de sucesos sobre el proceso concursal que tiene el club (producto de una deuda que supera los US$150 millones), como el vencimiento del plan de reestructuración, resoluciones de impugnaciones y el procesamiento de información recogida en un megaoperativo.

Ante este escenario, el Indecopi accedió a responder a preguntas de El Comercio vía escrita.

OTRAS JUNTAS DE ACREEDORES

Antes del inicio del estado de emergencia no solo se había pedido una junta para designar al reemplazo de Carlos Moreno, sino también para ampliar los plazos del plan de reestructuración, aprobado en el 2017 y que tuvo como fecha de vencimiento febrero último.

A inicio de marzo, El Comercio había informado que se realizaron dos solicitudes de junta a pedido de acreedores distintos. La Sunat fue el primero (11 de febrero) y pidió como fechas el 17 y 20 de marzo. Mientras que la segunda, requerida por Gremco (18 de febrero), iba a celebrarse el 1 y 6 de abril.

Ambos avisos fueron publicados en el Boletín Concursal del instituto, pero no pudieron realizarse por el estado de emergencia nacional.

La Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi respondió a El Comercio que “las reprogramaciones se están realizando de acuerdo al orden de llegada de la solicitud”. En esta línea, por ejemplo, fue que se anunció las fechas en agosto para la junta de cambio de administrador que se realizará vía Zoom.

“La CCO está muy atenta a que la ejecución de las mismas, por parte de la junta de acreedores, se cumpla en los plazos establecidos”, remarcó.

PRONUNCIAMIENTO PENDIENTES DE LA CCO

El 14 de febrero se realizó la junta de acreedores, presidida por Gremco, que removió a Raúl Leguía como administrador de Universitario y designó a Carlos Moreno. Sin embargo, esta fue impugnada por varios acreedores por presuntas infracciones.

El Indecopi y expertos concursales consultados sobre este proceso han remarcado que “las impugnaciones no suspenden los acuerdos y no afectan el desenvolvimiento del procedimiento concursal”, es decir, la decisiones tomadas en junta son válidas hasta que las observaciones resueltas dicten lo contrario.

El representante de los créditos tributarios del Estado (Sunat), y la representante de los créditos laborales y Solución y Desarrollo (anterior administración, liderada por Raúl Leguía) fueron los que presentaron las impugnaciones. Esta última, incluso, presentó una denuncia al Indecopi en diciembre por un presunta irregularidad que -de comprobarse- afectaría el porcentaje de las acreeencias dentro de la junta de acreedores de Universitario.

La CCO del Indecopi respondió que las tres impugnaciones y la denuncia “se encuentran en evaluación”, pero remarcaron que “la falta de quórum [de la Comisión de Procedimientos Concursales] puede afectar la resolución de tales pedidos”.

“La reducción de los créditos de Gremco solicitada por Solución y Desarrollo se encuentra pendiente, pero no puede ser resuelta por la falta de quórum de la Comisión [de Procedimientos Concursales], provocada por los actos vandálicos contra la institución (...) que trajo como consecuencia la renuncia de dos de los miembros de la Comisión, lo cual ha afectado la revisión de dicha denuncia”, señaló.

“ Mientras el terror de grupos radicales se interponga en el proceso concursal que se lleva de una manera técnica y de acuerdo a ley, será muy difícil cumplir los plazos establecidos. Ello, porque recomponer una comisión, bajo circunstancias de amenazas, es muy complicado”, aseveró Indecopi, subrayando además que hablar sobre la resolución de la denuncia que afectaría el porcentaje de acreencias “puede considerarse un adelanto de opinión”.

Pero también hay temas pendientes sobre la administración del patrimonio de Universitario. El Grupo Coril Sociedad Titulizadora, administrador del fidecomiso del club, le solicitó recientemente al Indecopi que aclare quién tiene poder sobre los fondos. Esto, en un contexto en el que Raúl Leguía fue removido en febrero del cargo y Carlos Moreno fue inhabilitado a inicios de marzo y, en efecto, su inscripción en Registros Públicos (Sunarp) fue rechazada.

Consultado sobre hasta dónde llegan las facultades de Moreno sobre los fondos de la “U” como administrador provisional, el instituto explicó que, de momento, les ha remitido a Coril -vía su Secretaría Técnica de Fiscalización- “una carta a título informativo sobre la resolución que retiró el registro [inhabilitó] a Carlos Moreno”.

Ahora bien, Indecopi detalló que “el pedido de aclaración de dicha resolución, conforme a ley, será materia de pronunciamiento por parte de la Comisión de Procedimientos Concursales”, en su momento.

Para atender todos estos procesos expuestos, la entidad comentó a El Comercio que “actualmente, se realizan las gestiones para contar con los suplentes de los comisionados que renunciaron”, luego del atentado a su sede principal.

De otro lado, si bien hoy Moreno no está habilitado para ejercer como administrador concursal, el Indecopi no aclaró en el cuestionario si él podrá o no mantenerse en el cargo cuando se realice la junta de acreedores a inicios de agosto y solo presente su calificación en la central de riesgo regularizada. Tampoco respondió si existen otros procesos sobre su persona.

Moreno ha señalado que dicha calificación “ya debería estar en la condición de “normal” o debería estarlo muy pronto”, aunque agregó que Gremco, como presidente de la junta, “puede optar por alguna otra alternativa” o él “también puedo decidir dar un paso al costado”.

Por su parte, José Gamarra, representante legal de Gremco, ha preferido no responder si designaría nuevamente a Moreno si su situación se regulariza.

AVANCE DEL MEGAOPERATIVO

El 20 de febrero, el Indecopi realizó un megaoperativo simultáneo en 26 locales de 19 empresas vinculadas al proceso concursal de Universitario. En diferentes ocasiones, el instituto ha señalado “que no es factible que se publique su avance” porque esta podría obstruir su trámite regular.

Así también precisó que por “la complejidad del tema el equipo ha seguido trabajando durante el estado de emergencia de forma continua” en el procesamiento y análisis de la información contractual, contable y financiera y del expediente concursal recabado “con premura por un equipo especial multidisciplinario dedicado a la investigación”.

Esta vez, en primer lugar, la CCO del Indecopi indicó que es falso que exista “un plazo legal establecido para el procesamiento de la misma”.

Ahora bien, la entidad remarcó que se encuentra a la espera de requerimientos solicitados a diversas personas naturales y jurídicas relacionadas al proceso concursal de la “U” que permitan sustentar los “indicios mapeados”.

“Actualmente el equipo [está] a la espera de la respuesta de múltiples requerimientos que han sido remitidos a los involucrados y a otras personas naturales y jurídicas a fin de recabar información valiosa para la investigación , que permita así obtener medios probatorios suficientes que corroboren los indicios mapeados y que sean el sustento del informe final”, precisó a este Diario. De hecho, Indecopi informó en febrero que se recogió información para determinar si se cometieron infracciones contra la normativa.

La Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi señaló que “las reprogramaciones [de las diferentes juntas que no se pudieron realizar] se están realizando de acuerdo al orden de llegada de la solicitud”. (Foto: Universitario de Deportes)

En esta línea, la entidad detalló que han venido trabajado solo con información complementaria al alcance, en el marco del estado de emergencia nacional que inició a mediados de marzo. Sin embargo, para gestionar la recepción de los requerimientos realizados se ha activado un esquema especial.

“Al necesitar la información solicitada a los administrados a través de los requerimientos de información se ha previsto un plan de reactivación especial. [Le hemos solicitado] a las mismas [involucrados] que a fin de colaborar con la investigación efectúen todas las acciones que se encuentren en su poder para remitir la información solicitada”, precisó.

Además, el Indecopi confirmó que “algunas de las empresas intervenidas pertenecen al grupo empresarial de Gremco” y que también están otras que han tenido “alguna injerencia” en el procedimiento concursal de Universitario.

Según la entidad, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización se encargará de analizar “todos los medios probatorios recabados” y en caso encontrar alguna irregularidad lo pondrá en conocimiento de sus delegantes. Añadieron que de advertir un incumplimiento a la Ley General del Sistema Concursal también se evaluará “el inicio de un procedimiento administrativo sancionador”.

Por último, Indecopi remarcó que si bien fueron cinco los clubes de fútbol profesional (Alianza Lima, Melgar FC, Sport Boys, Cienciano y Universitario) que ingresaron al proceso concursal y lograron acogerse a una norma especial, en el caso del club crema, “las decisiones de sus propios acreedores determinaron que finalmente ingrese a un procedimiento concursal ordinario”, en el que se aprobó un plan de reestructuración que contempla la liquidación.

“Es importante destacar que en este proceso la Junta de Acreedores es la que decide el destino del patrimonio del deudor para obtener el mayor valor de él y poder pagar la mayor cantidad de créditos posible. El Indecopi vela por la legalidad de los acuerdos adoptados por las juntas de acreedores en los procedimientos concursales y fiscaliza el cumplimiento de la normativa concursal en beneficio de los acreedores”, subrayó la CCO del Indecopi.

