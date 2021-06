Conforme a los criterios de Saber más

La exadministradora de Universitario de Deportes, Sonia Alva, lamentó que -de momento- el Ejecutivo no haya promulgado la autógrafa del proyecto de ley 6863, que busca “regular” los procedimientos concursales de clubes de fútbol y cuyo plazo para que Palacio responda vence este viernes 25 de junio.

“Lamentablemente, creo que se ha dado una espalda a la realidad y se ha perdido una oportunidad valiosa de crear un nuevo procedimiento, para modificar todo este sistema que no está dando resultados positivos”, indicó Alva en entrevista con RPP la mañana de este viernes.

Alva también recordó que, a la luz de los resultados financieros en los últimos años, urge que las autoridades tomen acciones al respecto.

“Lo peor que puede pasar es quedarnos en el mismo lugar. Tenemos que avanzar y, para eso, se necesita una nueva regla porque la actual no ha dado resultados” , subrayó.

Alva, quien fue administradora de la “U” entre agosto del 2020 y mayo último, indicó que el club crema tal vez es el que mayor ejemplifica que la norma es indiferente ante la ineficiencia de los acreedores y, en esa línea, a los perjuicios económicos que se generan.

“La ley establece que son las partes involucradas las que tiene que llegar a acuerdos en virtud de la mayoría. Lamentablemente, en el caso de Universitario no ha habido este consenso por parte de los acreedores, lo cual hace que no se pueda avanzar. Si analizamos la situación, Universitario está en concurso desde el 2012. Estamos 2021 y no se paga a los acreedores ni hay un plan aprobado. Hoy la deuda concursal es de aproximadamente S/450 millones y hay una corriente de S/30 millones. Además, cada año que pasa se generan intereses”, detalló la abogada.

Es importante recordar que esta visión sobre el marco concursal actual había sido señalada, en primer lugar, por la presidenta del Indecopi, Hania Pérez de Cuellar, quien reconoció que vacíos perjudican a Universitario y otros.

“Este proceso [concursal de Universitario], y otros casos, han demostrado que existen vacíos y posibles mejoras a la ley. El objetivo [de una propuesta que estamos elaborando] es establecer reglas más claras y sanciones más drásticas sobre el comportamiento de los administradores, así como fortalecer el rol fiscalizador del Indecopi”, indicó Pérez de Cuellar en octubre del año pasado.

Cabe señalar que, según información recogida por este Diario, hasta alrededor de las 13:30 de este viernes no había llegado una respuesta del Ejecutivo al Congreso sobre una eventual observación.

#LeyConcursal Hoy vence el plazo para q el Ejecutivo se pronuncie (promulgue u observe) el PL 6863, q busca "regular" el proceso concursal de clubes, alcanzando a #Universitario, Boys y Cienciano.



*A esta hora del día*, NO ha llegado una respuesta al Congreso. Plazo vence 5PM. — Ricardo Guerra Vásquez (@ricardoguerrab) June 25, 2021

SOBRE LA LEY

Esta iniciativa busca suspender transitoriamente los procesos concursales a fin de realizar modificaciones a la ley actual ante evidentes falencias que terminan en perjuicio económicos para los clubes. Los equipos alcanzados son Universitario, Sport Boys y Cienciano.

El plazo para realizar estas gestiones era de 90 días inicialmente, pero luego -en el Pleno- se redujo a 45. La iniciativa también considera que la Sunat asumirá la presidencia de las juntas de acreedores y, por ende, nombrará un administrador.

“Es cuestionable que se destine a la Sunat como presidente de la junta de acreedores en el espacio de esta norma, pero entiendo que ellos [el Congreso] establecieron que es el único órgamo estatal que tiene una gerencia concursal”, explicó Alva.

También se precisa que, en este lapso, quedan suspendidos todos los acuerdos de las juntas de acreedores y que nadie puede ejecutar los patrimonios.