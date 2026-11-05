La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) adquirió la totalidad del capital social de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) por aproximadamente US$35 millones, según informó Laureate Education, Inc., grupo educativo que ahora opera ambas instituciones en Perú.

La transacción, anunciada el 5 de noviembre, incluye bienes inmuebles correspondientes al campus de UCAL, valorizados en alrededor de US$25 millones. Con esta operación, la UPC busca ampliar su presencia y capacidad de atención en Lima Metropolitana.

La integración está prevista para el 16 de febrero de 2027. A partir de esa fecha, los estudiantes de la institución se incorporarán a la UPC y el campus ubicado en La Molina pasará a formar parte de la infraestructura de la institución adquiriente.

Actualmente, el campus de UCAL atiende a cerca de 2.500 estudiantes y cuenta con una capacidad aproximada para albergar a 5.000.

Según Laureate, la operación responde también a la necesidad de atender la demanda existente de educación superior en la capital, donde las alternativas para expandir los campus actuales son limitadas.

La adquisición se enmarca en la estrategia de la UPC para ampliar el acceso a la educación y acompañar a un mayor número de jóvenes durante su formación académica.

Integración está prevista para febrero de 2027

En un mensaje dirigido a los docentes, la rectora de la UPC, Milagros Morgan Rozas, señaló que la incorporación de UCAL permitirá fortalecer la propuesta educativa y ampliar el impacto de la institución.

Asimismo, indicó que las responsabilidades actuales de los docentes continuarán desarrollándose con normalidad y que cualquier información adicional relacionada con el proceso será comunicada directamente. Ucal pasará a ser UPC la Molina desde el 16 de febrero de 2027, según supo El Comercio.

Laureate Education, Inc. opera cinco instituciones de educación superior en México y Perú, con más de 500.000 estudiantes matriculados en programas de pregrado, posgrado y especialización, tanto presenciales como en línea.

El grupo educativo señala que sus instituciones buscan fortalecer la calidad académica, impulsar la innovación, mejorar los resultados de empleabilidad y ampliar el acceso a la educación superior.

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