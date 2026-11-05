La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) adquirió la totalidad del capital social de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) adquirió la totalidad del capital social de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).
Por Redacción EC

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) adquirió la totalidad del capital social de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) por aproximadamente US$35 millones, según informó Laureate Education, Inc., grupo educativo que ahora opera ambas instituciones en Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?