CAF y FPF: Así vencieron la incertidumbre

"El fútbol en el torneo local no sirve, no es bueno, no es competitivo", así le dijeron al CEO de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Matute. Pese a ello, el ejecutivo refiere que los chicos que salieron de ese torneo juegan ahora en el extranjero. "Si los formas, el Perú no deja de ir a los mundiales. Te lo dicen los expertos", sostuvo.

Los empresarios veían con incertidumbre un progreso no solo en la FPF sino, también, en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Pero, a diferencia de lo que sucedía en la primera, según señala Eleonora Silva, directora representante del banco, "había que presentar a CAF como un vehículo viable para los mercados".

"Uno de estos grandes bancos de Nueva York, cuando nuestro ex presidente Enrique García le dijo hace 27 años que su plan era presentar a CAF en los mercados internacionales, obteniendo previamente un grado de inversión, este dijo: 'Enrique, you will never get a rating' [Enrique, nunca conseguirás una calificación]", contó durante la décimo segunda edición del CEO Leadership Forums, un evento organizado por El Comercio y El Dorado Investments.

Pese al comentario, Silva refiere que aún desea preguntar a aquel funcionario sobre lo que dijo hace 27 años.

"CAF tiene un rating de doble AA y a mí me encantaría ver a ese señor y decirle' what did you say 20 years ago?' [¿Qué dijiste hace 20 años]'?, dice.

La ejecutiva explicó que así sucedió en respuesta al apoyo de los países, a la participación activa de los socios fundadores, los nuevos integrantes y, además, a una estructura transparente, sólida y con medidas claras.

Por su parte, Matute de la FPF señaló que en el camino "habrán muchas piedras, pero hay que saber cómo sortearlas". Asimismo, el ejecutivo resaltó el trabajo que se debe realizar con los jugadores de fútbol desde pequeños.

En paralelo a ello, Matute señaló que el equipo legal, el de comunicaciones, el de márketing y las asociaciones en la compañía también deben jugar en su propia cancha para que el equipo sea "excelente".

"Para competir con [jugadores] excelentes, [debe existir] trabajo en equipo", apuntó.

Anteriormente, Matute dio a conocer también que la FIFA había adoptado las reformas que se hicieron al Perú luego de los actos de corrupción que habían perseguido a la FPF durante varios años. "Es importante establecer gobiernos corporativos, comisiones independientes que den una buena gobernanza a la organización, auditoría interna, supervisión", sentenció.

