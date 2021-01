Conforme a los criterios de Saber más

Aunque prefiere abstenerse de hacer proyecciones concretas sobre el comportamiento del mercado automotor en este nuevo escenario, José Luis Montiel, presidente de Nissan Perú, se mantiene positivo pese a las nuevas medidas en el país para mitigar la segunda ola del COVID-19, y considera que este es un nuevo bache que sortearán de la mejor manera. Sostiene que tener una subsidiaria local les permite tomar acciones más rápidas y potenciar su ‘line up’ con productos más acordes a las necesidades de los peruanos, como la nueva Frontier con la cual esperan robustecer su posición en el segmento pick ups.

- Las nuevas medidas que ha impuesto el Gobierno para mitigar la pandemia, que rigen desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, ¿cómo cambian e impactan en las proyecciones del sector y de Nissan, dado que las actividades comerciales en las tiendas físicas en Lima y otras regiones se frenarán?

Dependerá de cuánto dure la cuarentena focalizada, pero igual somos optimistas porque la industria se venía recuperando bastante bien. Por ahora preferimos mantenernos al margen y no dar proyecciones ante un mercado volátil.

Si bien no habrá venta en tiendas y probablemente tampoco se podrá registrar en Sunarp, vamos a poder seguir trabajando con varias herramientas digitales que hemos desarrollado, como la página web donde está disponible el showroom virtual, que es bastante amigable y a través del cual el cliente puede entrar a la tienda, al vehículo, pedir una cotización, reservarlo o comprarlo.

- Entonces, estas herramientas digitales ¿ayudarán a sortear de mejor manera estos próximos 15 días de cuarentena focalizada?

Sí, además hemos sido bastante capaces con nuestra red de distribución a la hora de hacer preventas, lo cual nos ha ayudado mucho para poder mantenernos en todo este tiempo. Junto a nuestras acciones de digitalización, estos serán los elementos que nos podrán ayudar a salir bien librados.

- Considerando que esta inactividad no se prolongue más allá de los 15 días, ¿cuál sería el escenario del mercado?

Este pequeño impase modificaría un poco las expectativas, pero a nivel conceptual la industria va a seguir creciendo. El año pasado comenté que era posible registrar un incremento cercano al 30% este 2021, alineado a las proyecciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), pero dependerá de la durabilidad de la pandemia para definir cómo se va a ajustar.

- ¿Y para Nissan cuál sería el escenario más positivo?

Afortunadamente, una de las ventajas de tener una subsidiaria local es poder responder más rápido y traer vehículos acorde a las necesidades del mercado. El 2020 lanzamos el nuevo Nissan Versa y el Sentra, este año presentamos la Nissan Patrol y ayer la Nissan Frontier, con ello estamos cumpliendo uno de nuestros puntos claves que es tener un portafolio bien diversificado y acoplado a la plaza peruano. Con ello, lo que esperamos es acompañar el crecimiento del sector automotor como mínimo e incluso estar por arriba. [Al cierre de 2020 la marca inmatriculó 4.954 unidades, lo que la llevó a caer 34,6%, según la AAP].

- ¿Qué acciones están tomando en este momento a nivel de marca y cómo están acompañando a los concesionarios, considerando que en algunas regiones solo se reducirán aforos?

El miércoles tuvimos una junta con nuestra red de distribuidores y tenemos acercamientos distintos para Lima e Ica, y para las regiones del norte y algunas del sur (como Arequipa) donde sí se operará aunque con restricciones de aforo. En la capital, como ya lo mencioné, no es que se apague el switch con el cierre de tiendas [por la cuarentena], vamos a seguir trabajando con el canal digital y vía telefónica; mientras que en provincias vamos a reforzar aún más nuestros protocolos de seguridad, que ya son bastante estrictos, con un dispositivo de distanciamiento social para darle mayor confianza al consumidor y que nos visite. Vamos a seguir con el pie en el acelerador, pero con dos diferentes enfoques según ciudad, con ello esperamos estar en una buena posición al momento que se abra la circulación.

- Acaban de lanzar la nueva Frontier, ¿cuáles son las expectativas con este nuevo producto?

Nissan tiene más de 80 años haciendo pick ups en el mundo y eso nos da mucha ilusión con la Frontier porque habla de la confiabilidad, durabilidad y calidad de la marca. Este nuevo modelo, además de tener un nuevo diseño, trae un conjunto de tecnologías (bajo la visión Nissan Intelligent Mobility) para manejar de manera más segura, más confortable y divertida, no en vano es el modelo más avanzando y tecnológico que estamos lanzando.

- ¿Qué características tecnológicas destaca de esta pick up?

Son muchos los aspectos que la diferencian de la competencia como un monitor inteligente de visión 360 grados con detección de objetos en movimiento a través de sus cuatro cámaras ubicadas en la parte frontal, trasera y lateral; detecta la reducción de velocidad del vehículo ubicado al frente y advierte al conductor con alarmas auditivas y visuales y si este no reacciona a tiempo el sistema aplica el freno de emergencia y detiene el vehículo para evitar una colisión y alerta también sobre maniobras fuera de las naturales del conductor con sonido y vibración de volante, entre otros.

- ¿Cuál es la participación de Nissan en este segmento y a qué apuntan, considerando que las pick ups tuvieron un mejor performance respecto a otros segmentos en 2020?

Estamos en los cuatro primeros lugares del mercado peruano y consideramos que con la Frontier deberíamos seguir creciendo. El reto es superar el desempeño que hemos tenido anteriormente. No estamos estableciendo un ranking versus la competencia, pero sí contra nosotros.

Las expectativas del mercado son bastante alentadoras, ya que si miramos las cifras de 2019 - antes del impacto del COVID-19, el segmento de pick up tenía 10% de la industria (casi 15.000 unidades) y creemos que podría llegar este 2021 a 13%, alcanzado las 20.000 unidades, aunque dependerá del comportamiento de la pandemia también.

- La pandemia también ha generado el cierre de fábricas en el mundo ante la falta de chips para la fabricación de autos ¿la marca ya está sintiendo el impacto en el Perú?

La mayor parte de los vehículos lo traemos desde México, Japón y el Reino Unidos. Hablando solo del mercado peruano, en particular, por ahora no tenemos ese tipo de impactos y esperamos que no llegue porque nuestro propósito es tener un crecimiento sustentable.

