Visa compartió los resultados del último informe anual “Money Travels: adopción de remesas digitales en 2024″, el cual arrojó que las remesas digitales transfronterizas están evidenciando una transformación en su uso y adopción en el Perú, siendo las aplicaciones digitales la forma líder para enviar o recibir dinero (61% y 56%, respectivamente).

Las remesas digitales desde una ubicación física aparecen en segundo lugar (39%, envío de dinero) y (32%, para recibir dinero), superando significativamente el efectivo (3% envío de dinero) y (5% para recibir dinero) y los métodos de cheques/giros postales (2%, para enviar o recibir dinero, respectivamente ).

El informe, el cual abarcó una encuesta a casi 45.000 remitentes y destinatarios de remesas en veinte países. también mostró que el uso de las remesas disminuyó en la mayoría de los mercados encuestados en comparación con diciembre de 2022, probablemente debido a los efectos sostenidos de la inflación mundial.

De hecho, los peruanos han enviado y recibido menos dinero internacionalmente, registrando una disminución en la recepción de divisas del 42% en diciembre de 2022 a 29% en marzo de 2024, y del 26% a 16% en el envío de fondos. No obstante, los remitentes peruanos se mantienen positivos en cuanto a planes para futuras remesas; el 50% de los usuarios tiene previsto enviar más o la misma cantidad de dinero a otro país en 2024, indica el estudio.

“Las remesas son un sustento para muchas personas en el Perú y son de vital importancia para la prosperidad de muchas de nuestras comunidades locales. Si bien nuestra nueva investigación muestra una aceleración increíble en las remesas digitales, todavía hay mucho por hacer colectivamente para lograr que las remesas digitales sean más accesibles y asequibles para los peruanos”, refirió Breno Andrade, líder de Movimiento de Dinero para Visa América Latina y el Caribe.

Entre los principales puntos destacados entre los remitentes y destinatarios de remesas en Perú que brinda el informe, encontramos que la frecuencia de uso de remesas en Perú es alta, alrededor de tres cuartos de las personas por lo general envían (76%) y reciben (74%) dinero al menos una vez al año.

Los pagos digitales se consideran como el método de pago más rápido entre los remitentes y destinatarios peruanos, con un 71% y un 51%, respectivamente, recibiendo/enviando el dinero en menos de un día. Los pagos digitales, ya sea a través de una aplicación o desde una ubicación física, se consideran consistentemente como la forma más segura de enviar y recibir dinero a/de otros países y casi la mitad (47%) de los remitentes peruanos ha enviado S/750 o más en 2023, y los residentes reciben dinero de otros países con más frecuencia que los que envían dinero al extranjero.

El informe de Visa precisa que las altas tarifas y el cálculo de la tasa de cambio son los principales problemas para las transferencias de dinero digitales entre los usuarios de remesas peruanos, pero muchos no tuvieron problemas. De hecho, ha aumentado la proporción de usuarios peruanos que usan remesas digitales y que no registraron problemas: el 52% no experimentó ningún problema al recibir remesas, mientras que el 39% no experimentó ningún problema al enviar remesas, lo que indica que el proceso de transferencias digitales posiblemente ha ido mejorando.