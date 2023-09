Tras la decisión de escindir sus acciones en el puerto de Chancay, lo que generó semanas atrás la protesta de la accionista Glencore, la compañía minera Volcan anunció que acordó en una sesión desarrollada este lunes, 18 de setiembre, designar a Victoria Soyer como nueva presidenta del Directorio en reemplazo de José Picasso , y a Diego Garrido-Lecca como vicepresidente en lugar de José Ignacio de Romaña.

A través de un comunicado, la empresa informó que José Picasso y José Ignacio de Romaña mantendrán sus cargos de directores, e indicó que se designó a Diego Garrido-Lecca como gerente general interino en reemplazo de Roberto Huby. Luis Herrera asumirá dicho cargo una vez que culmine su proceso de regularización migratoria.

Volcan también decidió remover al gerente legal, Alfonso Rebaza, y nombrar a Diego Garrido-Lecca y Aldo De la Cruz como representantes bursátiles titular y suplente, respectivamente, en reemplazo de Pedro Olórtegui y Jorge Luis Cotrina Luna.

“El Directorio acordó convocar a una Junta General de Accionistas Clase A de la sociedad para la designación de un nuevo Directorio y modificar parcialmente el estatuto de Volcan en lo relativo a la periodicidad de las sesiones de Directorio, a la remuneración del Directorio y a precisar que los directores, de forma individual, no ejercen cargos ejecutivos. La fecha de la convocatoria se comunicará al mercado oportunamente”, señaló la empresa en su pronunciamiento.

“Los mencionados acuerdos fueron adoptados por mayoría absoluta del Directorio y se comunicaron a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante hecho de importancia de fecha 18 de septiembre de 2023, acompañado de la certificación del notario público de Lima Jorge Velarde Sussoni”, agregó.

Volcan denunció que Pedro Olórtegui, sin autorización alguna y pese a ser destituido con efecto inmediato como representante bursátil, hizo “uso indebido e ilegal de su token y ha realizado una comunicación vía Hecho de Importancia que es completamente irregular y falsa, la cual no coincide con el acta de Directorio certificada hoy por el notario público de Lima Jorge Velarde Sussoni”.

“Olórtegui no ha estado presente hoy en la sesión y resulta completamente irregular la manera cómo dicha persona ha procedido a realizar una comunicación de este tipo, difundiendo información falsa e inexacta al mercado”, afirmó Volcan.

Victoria Soyer, nueva presidenta de Volcan, señaló que los cambios decididos por el Directorio “fueron considerados necesarios para focalizar la energía de la compañía en su fortalecimiento financiero y asegurar la sostenibilidad de sus operaciones en el largo plazo, tarea que se realizará velando por el interés de todos los accionistas y que resulta particularmente compleja ante un contexto desafiante de los mercados”.

El caso

La Junta General de Accionistas (Clase A y Clase B) de la empresa Volcan aprobó, el pasado 24 de agosto, la escisión del negocio minero del activo portuario, en referencia al 40% de acciones que poseen en el megapuerto de Chancay.

Ante ello, la compañía transnacional Glencore afirmó que el proceso de escisión no se ha realizado de manera transparente, no se ha priorizado la sostenibilidad financiera de Volcan y no habido cumplimiento de los principios del Buen Gobierno Corporativo.