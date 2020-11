“Están como loquitos para que rápido, pronto, aparezca un cadáver que puedan pasear en hombros”. “Un muerto no les caería mal, nada mal, para decir ‘Merino no me representa’ y tumbarse todo”.

“Los que mueren desangrados en el asfalto no son los Bruce, ni Cisneros, ni Olivares, ni De Belaunde. No. Los que mueren reventados como siempre son los Bryan’s, que en el Perú son la carne de cañón de todas las guerras”.

Estas fueron algunas de las palabras que dijo el conductor Beto Ortiz en su programa que se emite por Willax TV durante la semana pasada, cuando se realizaron multitudinarias manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino y en las que lamentablemente fallecieron dos jóvenes.

A partir de ello, diversos usuarios rechazaron lo dicho por Ortiz e instaron por redes sociales a las marcas que aparecían en los espacios publicitarios de su programa a evaluar la situación y retirar sus auspicios.

Así, Costamar Travel, la empresa de agua Loa y la de gelatinas Universal informaron que procedían a levantar su parrilla publicitaria, luego de rechazar las declaraciones de Ortiz por ir en contra de la expresión ciudadana y ser irrespetuosas.

Comunicado a la Opinión Pública pic.twitter.com/phUAa1Zmgt — Costamar.com Perú (@costamar) November 18, 2020

Pero este no es un caso aislado. En julio, casi 400 marcas globales anunciaron que retirarían su publicidad de Facebook. Millones de usuarios mostraron su rechazo e indignación ante discursos de odio y racismo que se difundían en la red social y sobre los cuales no se tomaban medidas en concreto.

EL PODER DE LAS REDES

Milton Vela, director general de Café Taipá, explicó que hoy se tiene más conciencia sobre los medios, el valor de cada uno y los roles que juegan en coyunturas complejas como la actual, lo que a su vez impacta en los consumidores y su bienestar.

“En el caso de los programas de Willax TV no es un tema de posición política, sino que se presentan ‘fake news’ y se realizan comentarios irrespetuosos contra las personas que salieron a marchar”, señaló.

Vela indicó que el levantamiento de las parrillas publicitarias también responde a que hoy las empresas no solo tienen objetivos, sino además propósitos sociales.

“Las marcas tienen el discurso de pensar en la sociedad. Entonces, cómo va a verse que auspicien un programa que deslegitima las protestas y difunde noticias falsas. Ahí se ha roto la tolerancia. No manifestarse al respecto sería muy contradictorio. Hoy no importa que solo hablen de tu marca, sino que sea positivo”, subrayó.

Ximena Vega, CEO de Claridad Coaching Estratégico, agregó que sería “tonto” que las marcas no se pronuncien en un momento donde sus consumidores han alzado su voz de protesta ante un hecho que rechazan.

“Las marcas son manejadas por personas, quienes no pueden ser ajenas a la realidad. Y en el ámbito de las comunicaciones se debe tomar una posición. De lo contrario, rige la frase de que el que calla otorga cuando hay un suceso grave”, apuntó.

¿CENSURA?

Vega señaló que lo logrado por los consumidores no califica como censura, sino que se trata de una protesta social totalmente válida. Ante esto, las marcas decidieron adoptar una posición tras evaluar si sus valores o su reputación se afectaba, agregó.

“Ortiz salió con frases que buscaban dividir y que eran clasistas. Eso generó el rechazo social. Fueron a su domicilio a protestar, pero la fuerza sobre la inversión publicitaria ya es otra cosa. Las marcas decidieron actuar para proteger su reputación”, mencionó.

Mario Zúñiga, profesor de análisis de la economía del derecho de la Universidad de Lima, también compartió esta postura e indicó que lo ocurrido es la “cultura de la cancelación”.

Gracias a todos los que nos leyeron, escucharon y mandaron mensajes para aclarar el tema💕 Lamentamos mucho el malestar... Publicado por Universal en Miércoles, 18 de noviembre de 2020

“No es censura porque, en caso lo despidan, no es el único canal en el que puede trabajar. También tiene como opción los blogs, por ejemplo, para pronunciarse”, dijo.

A su turno, Oscar Sumar, decano de Derecho en la Universidad Científica del Sur, anotó que es válido que los usuarios, antes de dejar de comprar un producto por un hecho negativo al que lo relacionan, le comuniquen a la marca su postura, por si esta decide tomar alguna medida. Esto ocurrió recientemente.

Sin embargo, Sumar indicó que, entre las otras opciones para alzar su voz, no debe olvidarse que existen límites.

“No es lo mismo ir al Congreso y gritar corruptos que ir a la casa de una persona que no es siquiera un funcionario público y lanzar insultos”, señaló.

“PASEO DE ANTORCHA”