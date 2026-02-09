Xiaomi espera que sus autos eléctricos circulen por calles chilenas entre 2028 y 2029

La empresa tecnológica china Xiaomi desea expandir su presencia en el mercado de Chile con un producto esperado por muchos: sus novedosos autos eléctricos.

De acuerdo con Martín Castro, deputy country manager de Xiaomi en Chile, el objetivo es que estos vehículos circulen por las calles chilenas entre los años 2028 y 2029, asegurando su presencia definitiva en el año 2030.

La compañía china, luego de inaugurar su nueva tienda en el Costanera Center, apunta a un plan ambicioso y a mediano plazo de 50 locales para ampliar su catálogo de productos más allá de los teléfonos inteligentes.

De esta manera, y con una facturación que alcanzó US$ 385 millones el año pasado, Xiaomi busca pasar de ser solo una marca de celulares y transformarse en una firma importante en línea del hogar y electromovilidad.

La gigante china proyecta invertir US$ 1,5 millones para abrir 10 nuevos locales durante 2026. Pero, a largo plazo la meta es más agresiva: 50 tiendas para los próximos tres a cinco años, lo que demandaría una inversión de US$ 7,5 millones, según informa Diario Financiero.

“Queremos acercar nuestra tecnología e innovación a cada rincón de este país”, señaló Castro, quien detalló que ya se tiene más de un año trabajando en las certificaciones de normativa eléctrica chilena para garantizar con éxito la llegada de su línea de electrodomésticos.

Entre los productos de línea blanca que Xiaomi ofrecerá en Chile, en la segunda mitad de 2026, se encuentran lavadoras y refrigeradoras, aspiradoras robot y scooters, así como equipos de aire acondicionado.

