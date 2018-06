Xiaomi: El gigante chino podría valer el doble que Apple

Al empresario serial chino Lei Jun se lo ha comparado con Steve Jobs. Ahora los analistas dicen que el gigante de los smartphones que él construyó podría valer el doble que Apple Inc.

Xiaomi Corp. merece cotizar más alto que las marcas mundiales de teléfonos debido al aumento de su cuota de mercado y a una trayectoria de crecimiento más veloz, según una investigación de Morgan Stanley, uno de los bancos que lleva adelante su OPI en Hong Kong.

La compañía con sede en Pekín tiene un valor justo de alrededor de US$65.000 millones a US$85.000 millones, lo que se traduce en unas 27 veces a 34 veces las utilidades ajustadas pronosticadas para 2019, escribió Morgan Stanley en un informe esta semana.

Eso es aproximadamente el doble de la valuación de Apple de 14,5 veces las utilidades ajustadas calculadas para 2019, muestran los datos que reunió Bloomberg.

Xiaomi también debería obtener múltiplos más jugosos que los fabricantes rivales de hardware inteligente como Fitbit Inc. y GoPro Inc., así como grandes firmas chinas de internet como Alibaba Group Holding Ltd. y Baidu Inc., según Morgan Stanley.

Si bien esta investigación previa a una operación es elaborada por los analistas de acciones de un banco, no por sus banqueros de inversión, podría dar una pista sobre cómo planea Xiaomi vender su historia de crecimiento.

Xiaomi, que proyecta obtener unos US$10.000 millones, está evaluando captar aproximadamente la mitad de esa cifra con su OPI de Hong Kong y la otra mitad con una oferta en China continental, dijeron personas con conocimiento del tema.

Xiaomi podría estar valuada en US$92.000 millones dado el fuerte crecimiento de su flujo de caja después de 2020, escribieron los analistas de JPMorgan Chase & Co. en otro informe. Su éxito se basa en ofrecer “productos de primera clase” a bajos precios y a la vez vender servicios de alto margen, según CLSA Ltd.

Las utilidades ajustadas antes de intereses e impuestos de Xiaomi podrían aumentar a una tasa compuesta de crecimiento anual de 58% a lo largo de tres años, llegando a 29.000 millones de yuanes (US$4.500 millones) en 2020, calcula CLSA. Este año la compañía china podría incrementar los envíos de smartphones un 42%, a 130 millones de unidades, escribieron los analistas de CLSA en un informe de investigación.

216,8 millones de iPhones entregó Apple en su último ejercicio económico. (Foto: EFE) EFE

Estos podrían crecer a 179 millones de envíos en 2019 y 218,6 millones de unidades en 2020, dijo CLSA. Esa cifra está cerca de los 216,8 millones de iPhones que entregó Apple en su último ejercicio económico.



Xiaomi aparece como la puerta de acceso a unos 100 millones de usuarios de China, a los que se monetiza a través de una serie de servicios online, escribieron los analistas de Goldman Sachs Group Inc. en su propio informe.

Los analistas del banco, uno de los patrocinadores de la OPI de Xiaomi, le dieron a la compañía una banda de valuación anticipada de acciones de US$70.000 millones a US$86.000 millones. Eso se traduce en 26 a 32 veces su utilidad neta ajustada pronosticada para 2019, según Goldman Sachs.

“Xiaomi integra la experiencia de usuario de internet al hardware para ofrecer una experiencia de usuario sin igual”, escribió Goldman Sachs en su informe. “El hardware de la compañía agrega tráfico, su software construye plataformas y sus servicios de internet generan ingresos y ganancias”.