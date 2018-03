"Yungay": Entel relanza el popular comercial de los años 90

Entel Perú como parte de su estrategia de marketing ha apostado por lanzar la segunda parte de su campaña Entel Internet Power con un spot que rescata un comercial popular de los años 90. Así, bajo la creatividad de la agencia Alegría, la operadora de telefonía móvil apuesta por su versión de "Yungay".

En 1999, la promoción del diario Ojo de la colección de unos suplementos para aprender inglés fue la génesis de lo que resultó siendo uno de los comerciales de televisión más recordados en el Perú.



El comercial original, realizado por Corvacho Producciones, trata de una mujer extranjera que le declara su amor en inglés a un vigilante. Sin embargo, él no logra entenderla e interpreta lo que le dice a su manera.

Es así que el vigilante la manda por la calle “Yungay”, cuando en realidad la muchacha lo estaba seduciendo.



Ahora, en la nueva versión de Entel Perú el resultado es otro. Así, si la historia de Ojo hablaba de las oportunidades perdidas; su nueva versión apunta a no dejarlas pasar.

Pero a nivel de estrategia de posicionamiento, lo importante no es el fin de la historia para el vigilante; sino lo que cosechan en recordación y preferencia las marcas detrás de esas historias de 30 segundos.

"Hay una especie de leyenda urbana de que el comercial original fue malo porque nadie lograba recordar de quién era. Pero eso no es tan cierto, de hecho la campaña ganó premios", comenta Alberto Goachet, socio y director general de Marcas en Fahrenheit DDB.

Así, reconoció que por alguna razón con el tiempo "Yungay" se fue volviendo un ejemplo de cuando la creatividad de un spot se come a la marca. "Pero el objetivo de esa campaña no era posicionar a Ojo; sino vender los suplementos para aprender inglés y lo logró", aclara.

"Diario Ojo casi triplicó su tiraje durante esa campaña. “Yungay” no sólo ganó el Gran Premio a la efectividad del Effie de 1999. También ganó el Gran Premio a la Creatividad, demostrando que la alta creatividad puede ir de la mano con la alta efectividad", dice al respecto el portal web del escritor y comunicador Gustavo Rodríguez, quien dirigió el spot original.

LA APUESTA DE ENTEL

Hasta ahora, la campaña de Entel Internet Power ha apostado por una narrativa que habla mucho de la experiencia en datos que la empresa promete darle al cliente.

"La lanzamos en enero y hemos venido conversando de eso. Lo que queremos con este nuevo spot es darle un muy buen cierre a esta primera etapa de la campaña que hemos ejecutado en el verano", explica Sergio Servan, jefe de publicidad de Entel Perú.

Según Servan, apostaron por crear un final alternativo a "Yungay" debido al insight poderoso del comercial original.

"El spot marco un hito, pero se quedó con puntos suspensivos porque no hubo una respuesta a ese problema del vigilante y eso fue lo que buscamos hacer: hablar de las cosas inimaginables que podrías hacer con el buen Internet", detalla agregando que para ello trabajaron de la mano con Rodríguez quien escribió el guión original.

Pero Entel no solo ha apostado por cambiar la historia, sino también cómo la ha hecho llegar a sus público objetivo: la empresa ha apostado por el "dark social". El spot no se ha lanzado por televisión; ni por internet sino a través de Whatsapp.

"Hemos querido que sea bien orgánico. Hicimos una reunión y se la presentamos a nuestros clientes internos (empleados). Se las pasamos a sus WhatsApp y ahora se está viralizando a través de esa plataforma hasta llegar a Facebook y otras redes sociales", cuenta Servan.

Para Entel Perú ello va con la misma lógica de lo que quieren mostrarle a sus clientes que pueden hacer con un buen acceso a Internet móvil.

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Sin embargo, para algunos expertos el nuevo "Yungay" se queda a medio camino al hacer evolucionar la historia. "Pensar que 20 años después el vigilante no va a saber una pizca de inglés para subsanar este problema no me termina de cuadrar", opina David Hochstadter socio de Efecto Estrategia sin desconocer que el impacto inicial del spot ha sido positivo.

"Es cierto que el personaje tiene esa herramienta que le permite solucionar el problema; pero al finalizar ni siquiera logra pronunciar bien 'you guy'. Esos detallitos se pudieron afinar más para ubicar más la nueva historia en el 2018", sugirió.

Como parte de su balance, Hochstadter resalta el que sí se modere el guión inicial, en especial lo que se refería a los diálogos de la extranjera. "Tenía aspectos de cosificación de la mujer que hace 20 años podrían resultar graciosas pero que hoy habrían significado una crisis reputacional. Está claro que ahora hay mucha más conciencia de la exposición que tienen las marcas a estos temas sensibles social y políticamente", concluye especulando que quizá por ese mismo riesgo la empresa optó por lanzar el nuevo comercial a través de WhatsApp.

"Si hubiese tenido una mala llegada ya tendría mucha más presencia en redes sin que ellos lo quisieran, pues lo negativo se mueve más rápido que lo positivo en redes. Pero aún así esto les permite ser más cautelosos y tener una estrategia de control de daños en caso fuera mal recibido", explica.