En medio del anuncio de que Nestlé, el mayor fabricante de alimentos y bebidas del mundo, se retirará del negocio de helados a nivel global -y se lo vendería a Froneri-, recordamos cómo inició el camino de la multinacional en el mundo de los helados en nuestro país. Una historia que tuvo competidores, un gran apetito y un ultimátum.

La compañía anunció que va en negociaciones avanzadas para vender su negocio de helados como parte de la reorganización de la firma suiza a nivel global. / FABRICE COFFRINI

Hace casi 30 años, en abril de 1997, luego de largas conversaciones, la familia Rodríguez Banda, dueña del Grupo Gloria, aceptó la oferta de la compañía suiza para la compra de la peruana D’Onofrio, que por ese entonces ya lideraba la industria nacional de helados. Pero la negociación no fue fácil.

En aquel entonces, el Grupo Gloria ya llevaba unos siete años como la dueña de la marca peruana de panetones, helados y golosinas, tras hacerse de las acciones de la familia D’Onofrio. Si bien el negocio ‘panetonero’ era muy importante para la marca, el negocio de helados era el más fuerte para la compañía, al haber conquistado más del 70% del mercado limeño, como recoge una nota de este Diario.

Por aquellos años, en la segunda mitad de los noventa, D’Onofrio –con marcas icónicas como Peziduri– ya era una marca sumamente reconocida por los peruanos, líder en la categoría de helados y punta de lanza para el crecimiento de este negocio que, en el Perú, todavía tenía un consumo per cápita con gran potencial de crecimiento. ¿Cuál era el consumo per cápita de helados en aquel entonces? Alrededor de 0,87 litros al año (hoy son 2 litros al año).

Planta de D'Onofrio en la avenida Venezuela. FOTO: FELIX INGARUCA / EL COMERCIO / FELIX INGARUCA

Estos factores despertaron el interés y el voraz apetito de dos gigantes internacionales: Unilever y Nestlé. Las dos multinacionales eran conscientes de que para competir en el país debían participar con sus propias marcas y/o comprar D’Onofrio. La ventaja de la opción de la compra sería aprovechar el buen posicionamiento de la peruana y con el ‘know how’ que ya tenía la compañía.

Y no fueron las únicas. En el mercado había rumores de que las multinacionales Nabisco y Philip Morris también saboreaban hacerse de la compañía peruana.

En el camino, Unilever desistió de la negociación y optó por lanzar su marca propia Bresler. Pero Nestlé no se dio por vencida. La transnacional suiza siguió en la puja. No solo consideraba que era la mejor estrategia, sino que también veía valor a tener una planta local.

Mientras aún no recibía una respuesta por parte de Gloria, a finales de 1996, Nestlé hizo una apuesta arriesgada: le dio un ultimátum a Gloria, ad portas de la campaña veraniega. Para ese momento, habían ya transcurrido dos años de conversaciones y la compañía suiza no quería dejar derretir más esta oportunidad.

Nestlé compró D'Onofrio en 1997 tras varios años de negociaciones.

Su apuesta funcionó y fue en el verano de 1997 cuando la familia Rodríguez Banda vendió D’Onofrio por US$80 millones a Nestlé, que recibía una compañía que, solo con su división de helados, facturaba US$35 millones, contaba con una amplia red de distribución en el país y marcas posicionadas.

Con esta jugosa compra, la firma suiza se convirtió en el principal jugador en el rubro de helados e ingresó al mercado de panetones (donde D’Onofrio era el líder) y reforzó su posicionamiento en golosinas donde, hasta hoy, posee el liderazgo en la categoría chocolates.

De acuerdo a Nestlé, de su mano D’ Onofrio pudo dar el salto a la internacionalización, siendo reconocida en otros países y siendo incluso laboratorio de productos que se han lanzado primero en su planta peruana y luego en más latitudes.

La competidora que devoraron

D’Onofrio, repotenciada con su nueva dueña Nestlé, dominó el mercado de helados. Si bien cada cierto tiempo aparecieron marcas que buscaban arrebatarle ‘market share’, la fortaleza de D’Onofrio era innegable. Quizá el ingreso más ambicioso fue el de Lamborgini, que entró de la mano de Alimentum, con sus clásicos carritos rojos. Una oportunidad que vio Alicorp, del Grupo Romero, quienes decidieron comprar Lamborgini y competir frente a frente con los carritos amarillos.

En su mejor momento, Lamborgini llegó a tener el 18% de mercado y en el 2009 apostaron férreamente por su estrategia de distribución con un gran foco en la capital. Así, incrementaron la cantidad de carritos (o triciclos) en las calles y congeladoras en puntos de venta.

Los carritos de Lamborgini.

Pero en el 2010 todo cambió, el clima fue adverso y afectó la venta de helados, y al año siguiente, Alicorp decidió transferir sus activos del negocio de helados a Nestlé Perú. En aquel momento, el mercado de helados se estimaba en más de 30 millones de litro al año, como indica una nota del Diario Correo que reportó la transacción.

El origen de D’Onofrio, el clásico carrito amarillo y la primera venta

El creador de D’Onofrio fue el italiano Pedro D’Onofrio, quien dejó su país natal a los 21 años para ir a Argentina. Allí su amigo Rafaelle Cimarelli, amigo de su familia y propietario de un carro de helados le traspasó el negocio y así el italiano aprendió de este frío y sabroso mundo. Mientras pensaban dónde establecerse para hacer crecer el negocio, su amigo Cimarelli lo invita a Lima, una ciudad con un clima ideal para el consumo de helados. Es así que en 1897, D’Onofrio llega a Lima junto a un carro de madera a tracción para repartir sus helados. El primer helado que vendieron en la capital fue de crema y se llamó Imperial. Con una corneta y el carrito fueron abrieron mercado. D’Onofrio adquirió una planta de hielo artificial, con lo que se hizo cada vez más común ver en las calles limeñas a los carritos amarillos.

Carritos heladeros.

Con el fin de que sus hijos continúen el negocio heladero, D’Onofrio preparó al mayor de ellos, Antonio, para que lidere la operación de la compañía. Desde ahí apostaron por diversificar sus helados, para que no sea un consumo estacional. En 1924 inauguraron una fábrica de chocolates y empezaron a posicionarse también en golosinas, galletas y chocolates. Dos años después, en 1926, nació Sublime-que hoy también es una marca de helados-. Con el crecimiento de la operación tuvieron que mudar sus instalaciones a una planta más amplia, ubicada en la Av. Venezuela, donde sigue hasta hoy.

Por esas fechas nació también el panetón bajo la marca D’Onofrio tras sellar un acuerdo con la italiana Alemagna a fin de obtener la fórmula del popular bizcocho navideño y seguir su ruta de diversificación.

(Foto: USI)

El negocio iba viento en popa pero la crisis económica de 1980 en el país hizo tambalear los cimientos y propició que la familia decidiera vender parte de sus acciones. El principal interesado fue otra vieja conocida de la historia empresarial peruana: el Grupo Gloria, que adquirió primero una parte de la compañía hasta que en 1990 completó la compra y obtuvo el control total de la centenaria D’Onofrio.

Dato Otras competidoras en el mercado de helados ¿Qué otras marcas de helados de consumo masivo compiten hoy con D’Onofrio? Principalmente, las peruanas Artika y Yamboly. Luego están algunas marcas internacionales que venden en supermercados y tienen heladerías.

¿Qué ha sucedido con el negocio global de helados de Nestlé?

Nestlé anunció la semana pasada que tiene “negociaciones avanzadas” para vender su negocio de helados a Froneri, un ‘joint venture’ que la compañía maneja junto a PAI Partners. De acuerdo con la multinacional, su objetivo es fortalecer el enfoque en alimentos y snacks “con una continua racionalización del portafolio de marcas”.

D'Onofrio invierte en promedio US$10 millones al año en mejoras. / ANTONIO MELGAREJO

El anuncio se hizo a nivel global, involucrando principalmente a marcas como Häagen-Dazs y Drumstick, valoradas en cerca de US$1.300 millones. Froneri, con sede en el Reino Unido, se haría de las marcas de helados de Nestlé durante el próximo año (2027), aunque la compañía global seguirá formando parte de la empresa conjunta.

Las acciones de Nestlé están cerca de su nivel más bajo en ocho años y antes del miércoles pasado habían caído alrededor de 40% desde un pico en 2022. Por el contrario, sus principales competidores, Danone SA y Unilever Plc, han ganado más de 20% durante el mismo período de tiempo. Nestlé se enfrenta, de otro lado, a una crisis de contaminación de fórmulas infantiles , junto con Danone y Groupe Lactalis.

¿Y en el Perú? Nestlé no se refirió directamente a la marca peruana, pero sí detalló a El Comercio que se encuentra “evaluando detalles” y próximos pasos para su operación heladera en nuestro país, agregando que se estará brindando información “de manera oportuna” más adelante.