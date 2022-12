El director ejecutivo de Vodafone Group Plc, Nick Read, dejará el cargo a fines de 2022, después de que no pudo detener una caída de años en el precio de las acciones del gigante de las telecomunicaciones y las fusiones con los principales rivales no se materializaron.

La directora financiera, Margherita Della Valle, hará el trabajo de manera interina mientras la junta, encabezada por el presidente Jean-Francois van Boxmeer, busca un reemplazo.

MIRA | Estos son los componentes externos que influyen hoy en el precio del dólar

Read, que había estado en el cargo durante cuatro años y en Vodafone durante más de dos décadas, permanecerá como asesor hasta finales de marzo, dijo la compañía en un comunicado el lunes.

“Estuve de acuerdo con la junta en que ahora es el momento adecuado para pasar el mando a un nuevo líder que pueda aprovechar las fortalezas de Vodafone y capturar las importantes oportunidades que se avecinan”, dijo Read, de 58 años, en el comunicado.

El precio de las acciones de Vodafone se ha hundido alrededor de un 44% desde que Read asumió el cargo en octubre de 2018. En ese tiempo, el gigante móvil y de banda ancha con sede en Newbury, Inglaterra, se ha reducido y recortado la deuda.

LEE TAMBIÉN | BanBif obtiene préstamo verde de US$ 40 millones para impulsar el financiamiento climático en Perú

Según Bloomberg, el movimiento más grande de Read puede haber sido escindir y listar las decenas de miles de antenas móviles de la compañía, vendiendo una participación en Vantage Towers AG, que cotiza en Frankfurt, a un consorcio de capital privado en un acuerdo que valoró el negocio en 16.200 millones de euros (US$17.100 millones) el mes pasado.

Agregó que, aún así, Read tuvo problemas para finalizar acuerdos que habrían reducido la cantidad de jugadores en algunos de los mercados más grandes de Vodafone, como el Reino Unido, Italia y España.

Indicó que Se rechazó un acercamiento para el negocio italiano, se perdió una oportunidad clave de fusión en España y las conversaciones con el rival británico Three, propiedad de CK Hutchison Holdings Ltd., son públicas pero aún no han concluido.

Acciones de Vodafone

Las acciones de Vodafone apenas cambiaron a las 12:39 horas en el comercio de Londres: se mantiene cerca de mínimos de 25 años .

El precio de las acciones de Vodafone ha tenido un rendimiento inferior al del resto de la industria este año, incluso cuando el sector perdió valor en su conjunto, cayendo más que el índice de precios de telecomunicaciones Stoxx Europe 600.

La agencia señaló que los desafíos se profundizaron en 2022 después de que la invasión rusa de Ucrania hizo que los costos de energía se dispararan, mientras que las tasas de interés también aumentaron. Read enfrentó la presión de los inversionistas, incluido el fondo activista más grande de Europa, Cevian Capital AB, que vendió gran parte de su participación a principios de este año.

Más recientemente, un vehículo respaldado por el multimillonario francés Xavier Niel compró el 2,5% de Vodafone diciendo que vio oportunidades para acelerar acuerdos y mejorar las ganancias.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | Estudio Echecopar: Actualmente los clientes buscan mayores reuniones presenciales

Aunque los problemas importantes como los precios de la energía y el coronavirus estaban fuera del control de Read, los analistas señalaron cómo había manejado a otros.

En 2019, recortó el dividendo seis meses después de que la empresa dijera que era asequible. A principios de este año, perdió la mayor oportunidad de la compañía hasta el momento de fusionar su división española, cada vez más reducida y asediada. Y ha reconocido el bajo rendimiento en el mayor negocio de Vodafone, Alemania, tras un acuerdo de 18.400 millones de euros a principios del mandato de Read.

La adquisición, que incluía algunas empresas de Europa del Este, fue realizada originalmente por su predecesor, Vittorio Colao.

Reto del nuevo CEO

Un nuevo CEO tendrá que abordar los problemas comerciales en Alemania y las preocupaciones sobre el costo de vida en toda la huella de Vodafone, lo que podría socavar el apoyo para la “reparación del mercado”, que podría incluir aumentos de precios o fusiones, dijo el analista de Jefferies, Jerry Dellis.

Dellis agregó que el apalancamiento sigue siendo “incómodamente alto” después del acuerdo con Vantage y que la política de dividendos debe tratarse como si estuviera bajo revisión.

Las operaciones de Vodafone son complejas y nunca se nombró a un extraño completo para el puesto principal, por lo que el sucesor de Read podría tener ya algún vínculo con la compañía, dijo Carl Murdock-Smith, analista de Berenberg, en una nota posterior al anuncio.

Señaló al CEO de Informa Plc, Stephen Carter, quien forma parte del directorio de Vodafone y anteriormente fue director del regulador de telecomunicaciones del Reino Unido, Ofcom, y Nick Jeffery, quien anteriormente fue director de Vodafone en el Reino Unido y dejó la compañía el año pasado para dirigir Frontier Communications, con sede en EE.UU.

Otros contendientes mencionados por los analistas incluyen al nuevo jefe interino Della Valle, quien implementó importantes recortes de costos como director financiero. No hay un sucesor interno claro, dijeron analistas de Bernstein.

Con información de Bloomberg