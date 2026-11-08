Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: EFE)
(Foto: EFE)
/ Malú Ramahì
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El fenómeno de El Niño (FEN) endurecerá sus efectos sobre la economía peruana, que se prolongarían hasta mediados del 2027. Aun así, la economía crecería impulsada por la inversión privada y un paquete fiscal que debe ejecutarse eficazmente. Además, para preservar el bienestar de las personas, es crucial que la atención de la emergencia permita una pronta recuperación de las actividades económicas y un proceso de reconstrucción ágil.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?