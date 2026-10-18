icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Robert E. Hall y Michael Woodford, premiados con el Nobel de Economía 2026. (Foto: Real Academia Sueca de Ciencias)
Robert E. Hall y Michael Woodford, premiados con el Nobel de Economía 2026. (Foto: Real Academia Sueca de Ciencias)
Por Christian Silva

A inicios de la semana, la Real Academia Sueca de Ciencias anunció la distinción del Nobel de Economía para Robert E. Hall y Michael Woodford. Este galardón reconoció a ambos economistas estadounidenses por sus trabajos relacionados a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.