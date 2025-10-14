El Premio Nobel de Economía reconoció el trabajo relacionado al crecimiento económico sostenido y a la innovación: ¿De qué se trata esta visión y cómo impacta en la economía?

Este lunes, la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció el Nobel de Economía para Philippe Aghion, Peter Howitt y Joel Mokyr, por sus trabajos sobre el crecimiento económico sostenido y relacionado con la innovación.

Según la institución, se reconoce el trabajo de Mokyr por la identificación de “prerrequisitos para el crecimiento sostenido a través del proceso tecnológico”; y el estudio de Aghion y Howitt por la teoría de este crecimiento mediante la llamada destrucción creativa.

Mauricio Drelichman, profesor de Economía en la University of British Columbia, explicó a El Comercio que la destrucción creativa se basa en la teoría del austríaco Joseph Schumpeter: la innovación trae consigo el reemplazo de algunas industrias por otras. Es decir, reemplazar viejas tecnologías por nuevas.

Esta idea es acompañada por el análisis que realiza Mokyr en la historia económica y el desarrollo de grandes innovaciones tecnológicas, sostuvo Marco Ortiz, economista principal del BBVA Research.

Como indicó la Academia en su comunicado, en los dos últimos siglos el mundo experimentó un crecimiento económico sostenible, lo que permitió a diversas personas salir de la pobreza. Asimismo, se establecieron bases para la prosperidad. En esa línea, según el presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas, John Hassler, los trabajos reconocidos muestran que el crecimiento económico “no puede darse por sentado”, sino que se deben defender los mecanismos que subyacen a esta destrucción creativa para no caer en el estancamiento.

Hugo Ñopo, economista egresado de la Northwestern University, recordó que la decisión para elegir al Nobel de Economía también involucra al Banco Central de Suecia, bajo los mismos estándares y criterios que la academia sueca.

Cabe mencionar que tanto Ñopo como Drelichman han sido alumnos de Mokyr, quien enseña en Northwestern University.

Visión

Según Ortiz, los trabajos de los reconocidos investigadores apuntan a que el crecimiento está anclado a la productividad. Esta, a su vez, está relacionada con la innovación. Es decir, el aumento de la productividad depende de que se haga un uso más eficiente de los recursos; en muchos casos, a través de la aplicación de nuevas tecnologías.

El experto sostuvo que a través de dichos procesos es posible continuar impulsando el crecimiento económico y un mayor bienestar para la socieda. Ello también es posible mediante la interacción de instituciones, la creación de nuevas ideas y el impulso al crecimiento, como lo estudia Mokyr.

“Mokyr compara o contrasta este crecimiento ocurrido a través de las revoluciones industriales en Europa con el crecimiento en la India o en China. En su visión, para poder generar este crecimiento e innovación, necesitas un set de instituciones que permitan esta apertura a nuevas ideas y a seguir probando nuevas cosas”, acotó.

Por su parte, Ñopo señaló que con estos estudios se plantea cómo pasar de la teoría de la destrucción creativa a la práctica. Un ejemplo de ello, según comentó, es la revolución industrial.

Según Ortiz, las investigaciones de los Premio Nobel demuestran los esfuerzos en coordinación y cooperación para la innovación, incluyendo al Estado. Por ello, se plantea la creación de fondos de inversión que apoyen la investigación y a los procesos innovadores.

“En Perú probablemente hay poca innovación o adopción de innovación, porque hay miedo de que no haya un respeto por la propiedad intelectual. En países con pocos recursos, como el Perú, deberíamos estar pensando en cómo hacer que esos recursos duren más”, comentó.

En línea con Ortiz, Ñopo sostuvo que los altos niveles de informalidad en países como el Perú, así como en otras naciones de América Latina, dificultan que se expanda la capacidad de innovar o de creación a escala.

“Eso hace que no se puedan transmitir las innovaciones de unos mundos a otros. Las empresas pequeñas muchas veces innovan en cosas muy interesantes, pero esto no se puede llevar a escala por falta de eslabonamientos entre pequeñas y grandes empresas”, expresó.