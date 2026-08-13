Durante la última semana, destacadas empresas anunciaron nombramientos destacados dentro de sus organizaciones en puestos de alto liderazgo.

Germán Fernández, Vicepresidente de Entel Empresas Perú

Fernández cuenta con un Executive MBA por IAE Business School y una trayectoria de cerca de 30 años en la industria de las telecomunicaciones, liderando equipos para el segmento empresarial en Argentina, Colombia y el Perú.

Guilhem Mallet, Director general para América Latina de Air France- KLM

/ HILDELIZA LOZANO GARDUNO

Cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del Grupo Air France-KLM. Antes se desempeñó como vicepresidente de Ventas Corporativas y también fue director general de Air France-KLM en México.

Miren Vicente, Líder de Marketing para América Latina y el Caribe para Visa

Con más de una década en Visa, Vicente aporta más de 25 años de experiencia en marketing, ventas y finanzas en América Latina y el Caribe. En su nuevo cargo, liderará la estrategia de marketing de Visa en toda la región.

Alejandro Gowland, Director de AD Sales & Partnerships para el Cono Sur en The Walt Disney Company

El ejecutivo tiene más de 20 años de experiencia en marketing, medios y desarrollo comercial en la región. Antes trabajó en Google, donde lideró equipos de Creative Works para Hispanoamérica.

Gustavo Mancera, Gerente general de la Región Andina para Electrolux

Mancera es profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Antes de unirse a Electrolux, fue Country Lead para Costa Rica y Ecuador en Apple.