Eduardo Castro, Presidente del directorio del Grupo Distriluz

Castro es máster en Ingeniería por la Iowa Staten University, con más de 23 años de experiencia como gerente general de empresas nacionales e internacionales de los sectores energía, telecomunicaciones y financiero.

Fiorella Poggi, Gerente comercial de Pandero Casa

Cuenta con más de 18 años de experiencia liderando áreas comerciales y de marketing a nivel corporativo. Poggi ha sido Marketing Manager en Perú y Chile de Industrias San Miguel. Cuenta con un MBA de Esan.

Carolina Ferrari, Gerente central de Producto, Marketing y Procesos de Compartamos Banco

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos gerenciales en el BCP y ha sido vicepresidenta de Banca Retail en el Banco Pichincha. Fue directora de la Cámara de Compensación Electrónica del Perú. Ferrari es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Giancarlo Corzo, Chief Technology Officer de Inversiones IO

Antes de incorporarse, se desempeñó como Chief Technology Officer en Culqi, fintech líder adquirida por Credicorp en 2019, donde lideró un equipo de más de 70 profesionales. Asimismo, ha ocupado posiciones de liderazgo en Laboratoria.

Xennia Forno, Counsel de PPU

Especialista en derecho minero y ambiental, con amplia experiencia en el planeamiento y obtención de permisos para proyectos mineros. Su enfoque integral combina lo técnico, comercial y regulatorio.