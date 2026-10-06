Por Redacción EC

La integración de las bolsas de Perú, Chile y Colombia también exigirá cambios en los sistemas de las instituciones financieras que operan en esos mercados. En ese contexto, Nuam, el holding que reúne a las tres bolsas, y Vantek, empresa especializada en tecnología para mercados de capitales, anunciaron una alianza para facilitar la conexión de los participantes a la infraestructura regional en desarrollo.

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