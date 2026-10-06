La integración de las bolsas de Perú, Chile y Colombia también exigirá cambios en los sistemas de las instituciones financieras que operan en esos mercados. En ese contexto, Nuam, el holding que reúne a las tres bolsas, y Vantek, empresa especializada en tecnología para mercados de capitales, anunciaron una alianza para facilitar la conexión de los participantes a la infraestructura regional en desarrollo.

El acuerdo busca facilitar la adaptación de bancos, corredoras, gestoras y otras instituciones a estándares y tecnologías comunes. Las compañías señalaron que las herramientas podrán incorporarse de manera gradual, de acuerdo con las necesidades y la arquitectura tecnológica de cada organización.

La colaboración contempla soluciones de conectividad, acceso y procesamiento de información de mercado, así como automatización de transacciones. Con ellas, ambas empresas buscaron simplificar la adaptación tecnológica necesaria para operar en un entorno que abarque los tres países.

Adaptación de los participantes

Kenny Gallo, gerente senior de la unidad de negocio Información de Mercados de Nuam, explicó que la construcción del mercado regional requiere tanto una infraestructura integrada como instituciones preparadas para utilizarla.

“Nuestro objetivo es desarrollar una infraestructura que impulse la escala, eficiencia y competitividad para los mercados de Chile, Colombia y Perú”, sostuvo.

Como parte de la alianza, las empresas anunciaron que estarán disponibles herramientas como Bot Market Maker, un complemento para Excel, Cliente ITCH y APIs, interfaces que permiten conectar sistemas informáticos. Estas soluciones abarcarán distintas necesidades de acceso a datos y automatización, y podrán adoptarse según los requerimientos de cada participante.

Federico Ostermann, CEO y cofundador de Vantek, señaló que el paso hacia una infraestructura regional plantea nuevos desafíos de conectividad para las instituciones financieras.

“Buscamos aportar capacidades tecnológicas que les permitan abordar ese proceso de manera progresiva y de acuerdo con las necesidades de cada participante”, afirmó.

Nuam ofrece, a través de sus filiales, servicios de negociación, compensación y liquidación, custodia e información de mercado, entre otros. Vantek, por su parte, informó que tiene presencia en más de 85 entidades financieras de América Latina y desarrolla tecnología para distintas etapas de la gestión de inversiones.