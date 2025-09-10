¿Qué ocurrirá con tu pensión?: reforma de AFP impactará a millones de aportantes | Tenemos Que Hablar

Analizamos el impacto de la reforma previsional recientemente reglamentada por el MEF. La norma, que entró en vigencia tras la publicación del reglamento, restringe el retiro del 95,5% de fondos de AFP para afiliados menores de 40 años. Solo quienes tengan 40 o más al momento de entrada en vigor podrán acceder a este beneficio al jubilarse. Además, explicamos qué significa la nueva exigencia de aportar 240 meses para acceder a una pensión mínima en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). ¿Estamos ante una mejora del sistema o una limitación de derechos previsionales?