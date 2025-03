En horas cruciales para definir si abrirá sus puertas o no el 30 de marzo, los ojos están puestos en el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Recordemos que el terminal aéreo ya tuvo dos postergaciones- el 18 de diciembre y el 29 de enero- por observaciones de las autoridades al no considerar que la infraestructura estuviera lista para operar.

Según informó Lima Airport Partners (LAP) ayer se realizó la última prueba operativa (ORAT), que fue supervisada por las entidades correspondientes; aunque hoy, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura (Ositran) ejecutará una inspección completa y a detalle de las obras.

Como ha comentado el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez- Reyes, el último miércoles 12, se hará una evaluación de todos los requisitos que se requieren para que el aeropuerto opere de forma segura y “luego tomaremos la decisión de si se apertura el 30 de marzo o no”, sostuvo. Un pronunciamiento que realizará la Dirección General de Aeronáutica (DGAC) del ministerio. A la par, Ositran elaborará un informe a raíz de su visita que se espera publicar en los próximos días.

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

A dos semanas de la fecha pactada en el Acta de Acuerdos entre LAP, concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, y el MTC firmada el 30 de enero (tras la última postergación), las aerolíneas también están a la expectativa de la decisión final de las autoridades. “Estamos a la expectativa. Lo que necesitamos que haya una definición cuanto antes si se posterga o no el nuevo terminal. Es necesario contar con esa información y esa definición de cara a la atención de los pasajeros y la programación de los vuelos. No podemos estar en vilo, cada día que pasa es un día menos de margen de acción”, indicó Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), gremio que agrupa a las aerolíneas que operan en el país.

Agrega que se necesita una definición cuanto antes y que hay varias observaciones que han hecho llegar a la autoridad. “Necesitamos aclaración y transparencia respecto a lo que ha se ha observado. (...) Estamos en el limbo”, añadió.

Como ha indicado también la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en una entrevista previa con este Diario, la industria quiere que el aeropuerto inicie operaciones pero que no se puede anteponer la ansias a los factores de seguridad. “El tema es que la industria lo que no puede aceptar es que el aeropuerto abra cuando no esté listo”, dijo Martín La Rosa, Area Manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para Perú y Bolivia, a finales de febrero.

Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP) ratificó ayer a Canal N que ya cuenta con un 99,4% de avance, lo que, asegura, permite su funcionamiento aunque no alcance el 100% de su operatividad. “No conozco ninguna infraestructura que haya comenzado al 100%. Con este nivel de avance, estamos en condiciones de operar un aeropuerto seguro”, afirmó Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP)

No obstante, remarcó que “si por algún motivo se detecta algún tema de seguridad o no tiene permiso (la planta de combustible, una de las observación del regulador), no vamos a operar. Estamos trabajando con Osinergmin para levantar esta observación, pensamos que se va a poder levantar para la fecha”, afirmó.

De otro lado, el MTC ha hecho ayer- el día de las pruebas finales de LAP y previo a la decisión de si se abrirá el 30 de marzo el nuevo terminal- un cambio de cabeza en una unidad crítica: la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte (DT), dirección que ha sido la encargada de firmar las actas de postergación con LAP. para el Aeropuerto Jorge Chávez. Aquí puede ver la resolución.

Firmas de la última Acta de Acuerdos, suscrita por LAP y MTC, representado por el Director General de Programas y Proyectos de Transporte (DT), del ministerio.

En la última Acta de Acuerdos, firmada el 30 de enero, aparece como firmante el Sr. Javier Hervías, director general del DT como representante del MTC, quien firmó junto a Juan José Salmón, gerente general de LAP, y William Bewick, director del programa de desarrollo aeroportuario de LAP. En el documento, ambas partes acordaron que “las operaciones del nuevo terminal iniciarían , a más tardar’, el 30 de marzo”. La nueva titular de la dirección es Tabata Dulce Vivanco Del Castillo.

Algunas fuentes del sector miran con sigilo este cambio tan cerca de determinar si se cumplirá la fecha pactada o no para la inauguración del nuevo terminal.