Cada vez faltan menos semanas para la apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez programada para el próximo 30 de marzo y aún continúan las dudas sobre si llegará o no a esa fecha. Recientemente, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, advirtió ante la prensa que solo se abrirá el nuevo terminal si se garantiza la seguridad al 100%. Hoy, de hecho, se iniciaron las pruebas avanzadas dentro del proceso ORAT(por sus siglas en inglés Operational Readiness & Airport Transfer), determinantes para definir el inicio o no si se llegará a la fecha prevista.

Adrianzén comentó también que el interior del aeropuerto se encuentra en un 99% habilitado y que están en los últimos detalles para la conclusión. Sin embargo, esta cifra no habría avanzado en casi un mes, ya que una declaración similar la dio, el pasado 6 de febrero, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Mientras que Ositrán afirmó que al 31 de enero del 2025, que el nuevo terminal registraba un avance del 99,1 %. De hecho, como indicó Martín La Rosa, área manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), entre los temas que no permitían cerrar las pruebas - antes de la última postergación - que no permitían cerrar las pruebas era que la propia infraestructura no estaba terminada en su totalidad. Entonces, ¿qué avance hubo a puertas del mes de marzo?

Como se recuerda, la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez se ha postergado en dos ocasiones. La primera fue el 18 de diciembre del 2024 y la segunda el 29 de enero del 2025. En ambas fechas, el MTC anunció que esta decisión busca asegurar la seguridad y condiciones idóneas para la apertura del nuevo terminal.

“Hasta que no estén absolutamente certificados todos los sistemas de seguridad que incluyen los sistemas contra incendios, y mientras exista un mínimo de margen de riesgo, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto”, comentó Gustavo Adrianzén en conferencia de prensa.

En entrevista con este Diario, La Rosa observó que de acuerdo al cronograma presentado por LAP, no se tiene mucho margen de error si es que se quiere llegar al 30 de marzo, ya que el calendario está apretado.

Cronograma de pruebas

De acuerdo al calendario de Lima Airport Partners (LAP) al que accedió El Comercio , las pruebas operativas ORAT constan de 6 etapas, programadas para hoy, 27 de febrero, así como los próximos 4, 6, 8,11 y 13 de marzo, en cada una de estas etapas tiene diferentes objetivos. El fin es simular un día regular en el aeropuerto y estresar el sistema operativo con más vuelos, como han explicado los gremios de aerolíneas.

Durante la prueba del 27 de febrero, llamada “Advanced Integral Trial Landside, Terminal, Apron”, se tiene como objetivos conocer la operatividad de infraestructura y sistemas, el conocimiento de procedimientos de personal operativo y la integración de flujos y procesos.

Por el lado tierra, se busca verificar todos los accesos al terminal para pasajeros y personal. Desde el terminal, detallar las salidas, llegadas y transferencias tanto de pasajeros y equipajes. Mientras que de plataforma, coreografiar que incluye el traslado de equipajes y movimientos en PEA.

Esta primera prueba contará- según el cronograma de LAP- con un total de 18 vuelos (9 llegadas y 9 salidas), un total de 800 pasajeros y 3.200 equipajes (1.600 salidas y 1.600 llegadas).

Para la siguiente fecha, prevista el 4 de marzo, la prueba es muy similar con la diferencia en los participantes. Mientras que hoy 27 de febrero se espera contar con los proveedores de aerolíneas incluidos Talma, catering y la empresa de transporte y almacenamiento de una amplia gama de graneles líquidos, especialmente productos refinados, químicos y biocombustibles, Exolum. Para la siguiente evaluación aparece el servicio aeroportuario Andino, SAASA.