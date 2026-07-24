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Resumen

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puso en consulta pública el proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social (VIS), que plantea nuevas condiciones de acceso a los programas habitacionales, obligaciones para los beneficiarios y reglas para las inmobiliarias. La propuesta todavía no se encuentra vigente y la resolución dispuso un plazo de 15 días calendario para recibir comentarios de la ciudadanía.

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