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Resumen

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El estudio examinó la expansión urbana de Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Ica, Lima, Piura, Tarapoto y Trujillo. Foto: Contraloría.
El estudio examinó la expansión urbana de Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Ica, Lima, Piura, Tarapoto y Trujillo. Foto: Contraloría.
Por Melissa Rodríguez Enciso

Las obras de saneamiento de los proyectos privados analizados en el estudio “Rompiendo la inercia” registraron una mediana de 23 meses entre el fin de su construcción y la emisión de la carta de recepción, según el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). Durante esa transición, parte de las inmobiliarias asumió provisionalmente la operación de los servicios.

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