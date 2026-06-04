Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perú podría registrar un mayor crecimiento económico pese al contexto favorable de elevados precios de los metales, pero enfrenta limitaciones asociadas a la baja productividad, la informalidad y la incertidumbre, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante la conferencia “Perspectivas Económicas de la OCDE: América Latina”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: