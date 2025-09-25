De acuerdo con el informe Global Family Office Report de Citi Wealth, las oficinas familiares de América Latina mostraron el mayor nivel de asignación (24%) entre todas las regiones. El informe muestra una mirada a cómo piensan y cuál es el comportamiento de algunos de los inversionistas más sofisticados del mundo.

El informe también detalló que las oficinas familiares expresaron optimismo respecto de rendimientos de cartera a 12 meses, aunque hay limitado consenso acerca de cuáles serían las clases de activos que impulsarán el desempeño.

“La potencial desregulación en EE. UU., los recortes de tasas y los avances en inteligencia artificial pueden ser las claves de este sentimiento positivo”, explicó Citi Wealth, que trabaja con más de 1800 oficinas familiares en todo el mundo.

Las oficinas familiares de América Latina (y de Norteamérica) demostraron la perspectiva más alcista; la mayoría espera rendimientos de cartera superiores al 5%. Por otra parte, el 39% de las oficinas familiares favorecen la administración activa, excepto las oficinas familiares de América Latina, que demostraron una menor probabilidad de actuar en este sentido.

El 70% de los encuestados manifestó actividad de inversión directa. De ellos, cuatro de cada diez comentaron que habían aumentado o aumentado significativamente su actividad en el último año, lo cual sugiere que se sienten confiados en su capacidad de seleccionar negocios que impulsen la rentabilidad.

Los conflictos comerciales globales surgieron como la principal preocupación para las oficinas familiares (60%), seguido de las relaciones EE. UU. con China (43%) y un resurgimiento de la inflación (37%). Las tensiones geopolíticas y las iniciativas de los gobiernos por atraer capital están generando un mayor interés en la ubicación de los activos y una reevaluación de las jurisdicciones. Las oficinas familiares de América Latina, sin embargo, manifestaron que sus preocupaciones principales consisten en asegurar unos valores y una visión compartidos para el futuro (70%) y fortalecer el gobierno corporativo familiar (35%).

Para una gestión eficiente de los costos de sus crecientes responsabilidades, muchas oficinas familiares están considerando la contratación de proveedores externos, pero en la mayoría de los casos la autoridad sobre la toma de decisiones se mantiene interna. Las oficinas familiares de América Latina informaron la mayor actividad con asesores de inversión externos (74%), seguidos por Norteamérica (68%).

“Estamos viviendo tiempos emocionantes para las oficinas familiares de todo el mundo. Estos clientes sofisticados están encontrando nuevas formas de abordar las expectativas siempre crecientes de sus familias. Nuestro informe de 2025 destaca cómo están refinando prioridades, reimaginando sus operaciones y construyendo carteras resilientes. Estamos orgullosos de ser sus socios y poner a su disposición el alcance global de Citi y nuestros vastos recursos para ayudarlos a aprovechar las oportunidades y lograr sus ambiciosos objetivos”, comentó Hannes Hofmann, Head del Global Family Office Group de Citi Wealth.

En cuanto a los riesgos que se enfrentan, el 70% de los encuestados citó los que tienen que ver con inversiones, seguido de riesgos operativos (37%) y riesgos relacionados con las familias (33%). Sin embargo, mientras que muchas oficinas familiares reportaron haber fortalecido sus estrategias de gestión de activos, aproximadamente la mitad reconoció no estar preparados para abordar cuestiones como ciberseguridad, seguridad personal y riesgos geopolíticos. Las limitaciones de recursos se mantienen como un desafío importante en este sentido.