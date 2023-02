Este mayor dinamismo respondió a la demanda de usuarios finales quienes, debido a su ‘core bussiness’, tuvieron que retornar a la presencialidad con mayor rapidez.

Sin embargo, Daniel López, analista de Investigación de Mercado de Binswanger asegura que aún nos encontramos en un ciclo de recuperación, mas no de expansión del sector, lo que mantiene una tendencia a la baja en los metros cuadrados en construcción.

“Los proyectos que se están entregando actualmente se incubaron durante el 2019 y 2020, y ya no se vieron nuevos desarrollos. Lo que estamos viendo son entregas pendientes”, afirma.

Con esto, asegura que no hay nuevos proyectos en planos o en desarrollo y el mercado todavía no da indicios de iniciar otro ciclo de expansión.

Oficinas boutique

Las oficinas boutique fueron la estrella del 2022, pues tuvieron el mejor desempeño por la cantidad de metros cuadrados colocados y porque bajó su tasa de vacancia.

Durante el año, Lima recibió tres nuevas entregas de edificios en tres diferentes ejes corporativos. El área arrendable de los edificios sumó 20.000 m2 y la entrega más grande fue en Lince con el 50% de los m2 totales.

Humberto Martínez, CEO de la inmobiliaria y Constructora Marcan, explica que este tipo de oficinas fue lo primero que se recuperó después de la pandemia. Y es que, muchos de los usuarios de estas oficinas brindan servicios personales como consultorios médicos, dentistas, gimnasios, etc.

Sin embargo, anota que la oferta se ha ido reduciendo porque la mayoría de promotores se concentraron en desarrollar viviendas más que en oficinas boutiques, pues estas no son tan fáciles de desarrollar.

“Es más difícil que diseñar un edificio prime porque tienes demasiados usos diferentes, tienes que hacer que todo el sistema concilie y funcione para al menos 200 usuarios distintos”, agrega.

Gustavo Latorre, gerente comercial de Edifica, anota que, luego de un 2020 y 2021 complicado en la venta de este tipo de inmuebles, en el 2022 las ventas crecieron a un ritmo de entre tres a cuatro oficinas mensuales, con lo que lograron cerrar uno de sus proyectos más antiguos en Miraflores.

“Producto de la pandemia mucha gente se desligó de ser dependiente y emprendieron en sus casas. Cuando empezó la presencialidad, se vieron en la necesidad de tener un espacio dónde trabajar”, afirma.

Un problema que enfrentaron, dice Latorre, es que no existía un producto hipotecario para la compra de estas oficinas de entre 25 m2 y 50 m2 con precios entre los US$ 55.000 y US$ 60.000. No obstante, al no tener un ticket muy elevado, estos pueden ser adquiridos con recursos propios.