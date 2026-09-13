Reforma previsional. (Foto: GEC)
Reforma previsional. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) aprobó el Reglamento Operativo para el Acceso de los Afiliados al Sistema Privado de Pensiones a las Prestaciones del Pilar Semicontributivo, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000087-2026-PE-ONP.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: