Hoy no les hablaré de bancos, economía, fintechs, ni tendencias mundiales. Hoy les hablo de otro tema bonito sobre el que me ha tocado reflexionar. Últimamente he tenido más contacto con chicos y chicas que empiezan sus estudios y carrera, sea por eventos de ‘recruiting’ para estudiantes de pre-grado y maestría o por contacto con quienes hacen sus prácticas pre-profesionales en el banco. Además, mi hijo mayor terminó el colegio y me tocó pasar por el proceso de su elección de carrera y universidad.

Veo cosas super positivas en estos futuros talentos. Un mayor conocimiento de la realidad global, un alto empoderamiento para hacer lo que sea que se proponen, más ganas de hacer sus propios negocios, más sensibilidad por temas de responsabilidad social y más opciones de carreras variadas entre las cuales escoger y que incluyen otras geografías. Y quizá tan importante como lo anterior, es que estas cosas las veo cada vez más también en las chicas.

También veo grandes retos para ellos y para los que los recibiremos en las empresas. La tolerancia a la frustración al no conseguir fácil y rápido lo que tienen en mente, convivir con las cosas que no funcionan como deberían en el Perú (y que debemos mejorar) y las oportunidades que puedan encontrar y que tengamos que crear. Además, tenemos que innovar en la forma de motivarlos y lograr su compromiso.

Nos toca ayudarlos a encontrar su propia ruta. Para esto, se me ocurrió compartir estas 10 ideas que saco de mi propia experiencia:

Actitud, actitud, actitud. Es lo más importante para “hacer que las cosas pasen”. Sácate la mugre, el balance de vida y trabajo llegará más adelante. Pregunta todo, observa todo y ten paciencia. Vale equivocarse, aprender toma tiempo. No seas muy duro contigo y los demás. Tus compañeros serán tus amigos. Escoge a tu líder, es la persona de la que más vas a aprender. Y hazte útil e indispensable. Ponte metas ambiciosas, y nunca dejes de disfrutar lo que haces. Adáptate. Lo más probable es que termines haciendo algo que no estaba en tu plan original. Si algo no te hace sentido, cuestiónalo, cámbialo y mejóralo. Aprende a comunicar y vender bien tus ideas. El buen ‘storytelling’ es fundamental. Pon tus límites, solo tú sabes lo que te hace feliz.

Creo que si eres un chico o una chica, no cambia nada. Lo que sí importa es que tu dulce mitad, tu jefe y la empresa estén alineados con lo que tú quieres lograr. En particular, tu ‘relevant other’ si lo tienes…, sin eso el camino está cuesta arriba.

Si hubiera tenido estas ideas así de claras cuando empecé, probablemente no habría cambiado nada. Pero luego de algunos años y cicatrices, creo que pueden ser útiles. Y si me ayudan compartiéndolas y logramos que más chicos y chicas las lean, por ahí que los ayudamos un poquito y de paso hacemos crecer la lista.