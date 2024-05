Llevamos un tiempo trabajando (e ilusionándonos) con la celebración de nuestro aniversario número 185 de El Comercio. Muchos de los esfuerzos de los diferentes equipos del Decano se han visto plasmados en las distintas plataformas durante el fin de semana, y Dia1 no podía ser la excepción.

Por eso, construimos esta edición especial celebrando de la mano de marcas que han acompañado a nuestro diario a hacer historia en nuestro país: marcas centenarias. Las mismas que a pesar de lo bueno, lo malo y lo feo, año tras año han decidido seguir apostando por el Perú, un país más grande que sus problemas, pero especialista en retarnos, generación tras generación.

¿Qué se necesita para navegar las vicisitudes peruanas? La receta es variopinta, pero hay un ingrediente en el que todos coinciden: la resiliencia. Diego Cavero, Carlos Tori, Gonzalo Garrido Lecca, Bernardo Suárez, Eduardo Pérez Barba y Luis Miró Quesada comparten en el artículo central de hoy algunas ideas que podrían ser derroteros para las miles de empresas y emprendimientos que diariamente buscan apostar por el desarrollo del Perú.

Un Perú que no siempre es fácil y que casi nunca nos permite un momento de aburrimiento. Quizá es por eso por lo que varios de los líderes que han compartido un poco de sus vidas en nuestra sección “Ping Pong Con”, han asegurado que las noticias que no se ven en los medios están relacionadas a las cosas buenas que sí suceden en nuestro país. Para retar esa aseveración, el equipo de Dia1 espera que esta edición los llene de optimismo, porque no solo se enmarca en una celebración, sino que toma como punto de partida legados, historias, herencias, fortalezas y resiliencia. El optimismo que buscamos generar en las siguientes páginas dista mucho de la ingenuidad: es información real, que habla del potencial sin límite en el quehacer empresarial del país. Además, aprovechamos esta edición especial para presentarles el Dia1 Summit, espacio en el que celebraremos los 20 años de este Suplemento, que se cumplen el 24 de mayo. ¡Felices 185 cumpleaños, Decano! A través de tus páginas impresas y digitales seguimos escribiendo la historia del Perú.