El crecimiento del PBI per cápita es necesario, aunque insuficiente, para alcanzar el desarrollo económico, social y político. Este año el PBI per cápita del Perú alcanzaría su mayor nivel histórico, impulsado por una inversión privada que crecería un 15 %. Según el Banco Mundial, entre 1960 y 2025 el indicador mostró una tendencia ascendente, con un cambio a partir de 1990, asociado a la estabilidad y la apertura comercial. Para 2026 se proyecta un aumento del 2 % del PBI per cápita, hasta unos USD 19 000 en paridad de poder de compra. Las exportaciones, especialmente mineras y agroindustriales, podrían superar los USD 110 000 millones, por encima de Argentina y acercarse a las de Chile.

Sin duda, el Perú pudo crecer más. Sin embargo, a diferencia de lo que sostienen algunos economistas no liberales, falló el Estado, no el modelo económico. Los gobiernos no implementaron reformas estructurales de segunda generación para fortalecer la institucionalidad y mejorar los servicios públicos, especialmente los de salud y educación. La Constitución de 1993 otorgó autonomía al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, lo que contribuyó a su consolidación institucional.

Pero hablar de desarrollo, y no solo de crecimiento, implica analizar los indicadores sociales. La pobreza y la pobreza extrema disminuyeron hasta 2019, aumentaron con la pandemia de 2020 y aún no retornan a sus niveles previos. En tal sentido, es indispensable estudiar también la pobreza multidimensional y no únicamente la monetaria para diseñar políticas que atiendan los factores que deterioran la calidad de vida. Mientras exista una sola familia pobre, la tarea seguirá pendiente.

Construyamos un Perú más inclusivo para todos los peruanos, con la esperanza de que algún día, como sugiere el escritor y poeta Marco Martos, podamos afirmar que, si pudiéramos elegir dónde nacer, insistiríamos en hacerlo en esta tierra al sur del mundo llamada Perú. Pero, para conseguir ese logro, recordemos a nuestro poeta César Vallejo: “Hay, hermanos, muchísimo que hacer”.