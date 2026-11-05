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Resumen

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Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, analiza cómo seguir creciendo, seguir avanzando. Foto: Andina.
Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, analiza cómo seguir creciendo, seguir avanzando. Foto: Andina.
Por Pedro Grados Smith

El crecimiento del PBI per cápita es necesario, aunque insuficiente, para alcanzar el desarrollo económico, social y político. Este año el PBI per cápita del Perú alcanzaría su mayor nivel histórico, impulsado por una inversión privada que crecería un 15 %. Según el Banco Mundial, entre 1960 y 2025 el indicador mostró una tendencia ascendente, con un cambio a partir de 1990, asociado a la estabilidad y la apertura comercial. Para 2026 se proyecta un aumento del 2 % del PBI per cápita, hasta unos USD 19 000 en paridad de poder de compra. Las exportaciones, especialmente mineras y agroindustriales, podrían superar los USD 110 000 millones, por encima de Argentina y acercarse a las de Chile.

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