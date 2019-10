¿Quién no ha sufrido con el tráfico en la ciudad? Diariamente, todos los habitantes de Lima y Callao que se movilizan esperan varias horas por las largas colas que se generan en las diferentes vías y rutas que tiene nuestra gran urbe metropolitana. El acceso y regreso a la ciudad desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no es la excepción a esta dramática situación.

En estas líneas quiero recalcar la importancia de la accesibilidad y conectividad que debe existir en los aeropuertos. Será una solución parcial inaugurar y operar un nuevo aeropuerto si este no está debidamente conectado a la ciudad. ¿De qué sirve tener un aeropuerto nuevo, moderno y eficiente si los pasajeros no pueden llegar o salir de este de manera rápida? o ¿si, diariamente, los empleados, proveedores y clientes de las empresas que trabajan en el mismo no pueden trasladarse adecuadamente?

Para eso, es necesario entender los siguientes conceptos. Primero, que necesitamos vías rápidas (autopistas) desde puntos centrales de Lima hacia el Jorge Chávez. Hoy no tenemos ninguna. Actualmente tenemos dos vías de autos: Avenida Elmer Faucett y la Avenida Tomás Valle, y no son vías rápidas. En comparación, todos los aeropuertos de la región de un tamaño similar, como El Dorado en Bogotá o Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile, están conectados por autopistas a sus ciudades, incluso por dos vías rápidas como en el caso de Santiago.

Segundo, los aeropuertos modernos son hub de transporte multimodales, los cuales reciben distintas opciones de transporte para beneficio de pasajeros y usuarios. No solo autos a través de autopistas, sino medios de transporte masivo como buses y metro.

Respecto a los buses, hoy en día, el transporte público que circula por la avenida Elmer Faucett no es percibido como confiable, seguro o eficiente. En efecto, solo el 3% de los pasajeros del aeropuerto de Lima utilizaron el transporte público en el año 2018, según resultados del estudio realizado por Lima Airport Partners (LAP). Ante esta situación, empresas que ofrecen un servicio de bus seguro, confiable y eficiente desde el aeropuerto, como el “Airport Express Lima” pueden lograr la preferencia de los usuarios. En solo 18 meses de operación, este servicio capturó alrededor un importante porcentaje de penetración de pasajeros.

En cuanto al metro, los aeropuertos de la región están avanzados. Por ejemplo, el aeropuerto de Guarulhos de San Paulo inauguró una estación de metro el año pasado. Asimismo, las autoridades de transporte en Chile y el aeropuerto de Santiago vienen discutiendo una solución de tranvía que conectará el terminal con una vía principal de la ciudad, quizá en el 2021.

En el Perú, la construcción de la nueva autopista de la avenida Santa Rosa y la avenida La Costanera, y la propuesta de conexión entre la Línea 2 del Metro y el nuevo Jorge Chávez, forman parte de los pasos clave que vienen liderando las autoridades a fin de mejorar el acceso al futuro nuevo terminal y la experiencia para todos los usuarios.

Finalmente, la integración de diálogo y coordinación entre distintas autoridades a niveles regional y central son clave para armonizar y concretar estos proyectos. Asimismo, el establecimiento de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) como ente rector del transporte de Lima y Callao es otro paso importante para repotenciar el sistema actual. Esto, contribuirá no solo con mejoras a nivel nacional, sino también podrá permitir continuar con la Línea Amarilla hasta la avenida Gambetta, ayudando a la conectividad del aeropuerto y la del puerto del Callao con el resto de Lima Este.

Los aeropuertos modernos necesitan accesibilidad, conectividad y un sistema multimodal que no solo proporcione alternativas de transporte seguro a los pasajeros, sino que también permita repotenciar el valor de la zona, impactando tanto en los turistas como en los vecinos del Callao.

Necesitamos que las empresas privadas trabajen de la mano con las entidades públicas para así ofrecer soluciones eficaces. La accesibilidad y conectividad de espacios como el aeropuerto no solo mejoran la experiencia de traslado del turista, sino que benefician a la imagen del país y, por tanto, contribuyen a la promoción del turismo.