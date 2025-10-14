Aghion y Howitt, ganadores del premio Nobel de Economía: El crecimiento, no se puede dejar de pensar en él

Hace muchos años el economista austriaco Joseph Schumpeter acuñó el término de creación destructiva. Esto implicaba que debían existir innovadores que siempre estén pensando en formas de crear nuevos productos, procesos y formas de gestión. El concepto implica que estos innovadores son fuerzas impetuosas que en su afán de crear nuevas cosas generan bienestar en la sociedad a costo de hacer que lo anterior quede obsoleto. Esa es la creación destructiva.

En 1992 Philippe Aghion y Peter Howitt publicaron el artículo “Un modelo de crecimiento a través de la creación destructiva” donde plantearon un modelo de crecimiento tomando las ideas del Schumpeter. De hecho, al modelo ahora se le conoce como el modelo Schumpeteriano. El modelo elegante y riguroso demostró ser bastante flexible para analizar diferentes aspectos que afectan el crecimiento. Las lecciones que se desprenden del mismo son muy importantes. En primer lugar, muestra el poder que tiene la innovación en el crecimiento. La frecuencia con la que se descubren nuevos productos o procesos son los motores del crecimiento. Esto implica que los países que invierten más en investigación y desarrollo son aquellos que tienen las mayores posibilidades de crecer. Este proceso lo realizan empresas que buscan el lucro, pero en ese proceso generan bienestar a la sociedad. El rol del Estado es crear las instituciones y condiciones para que este proceso se logre.

Para potenciar este proceso es indispensable contar con un sistema financiero sólido y competitivo, las instituciones económicas deben incentivar a los empresarios a innovar en vez de imitar. El rol de las patentes es importante y, sobre todo, que se genere una cultura de excelencia que premie la innovación. Estos planteamientos han sido de mucha utilidad para potenciar el rol del sector privado y del Estado en crear estos ecosistemas de innovación. Estas recomendaciones son muy importantes para nuestro país que es uno de los que está a la cola en el mundo en gasto en investigación y desarrollo y en donde las patentes son muy escasas. Si queremos dejar el camino de la mediocridad para entrar en la carretera del crecimiento tenemos una tarea muy grande. Las ideas de Aghion y Howitt pueden darnos las bases para lograrlo.