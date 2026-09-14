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Resumen

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Jose Luis Guasch, director Internacional Eje de Maestrias EGP, Universidad del Pacifico, analiza la agilización y eficiencia integral de los proyectos de infraestructura: lógica, sentido común y mejores prácticas. (Foto: Andina)
Jose Luis Guasch, director Internacional Eje de Maestrias EGP, Universidad del Pacifico, analiza la agilización y eficiencia integral de los proyectos de infraestructura: lógica, sentido común y mejores prácticas. (Foto: Andina)
Por José Luis Guasch

Son bienvenidas y dignas de reconocimiento las iniciativas sustanciales que Proinversión ha incorporado recientemente en la estructuración de proyectos APP y otros mecanismos de inversión. Sin embargo, aún quedan temas pendientes para consolidar ese avance y alcanzar los objetivos que el Perú necesita para cerrar sus grandes brechas de infraestructura. Entre esos objetivos destacan el lanzamiento y la entrada en operación de más y mejores proyectos, seleccionados con criterios de impacto y alineados con las prioridades del país; el incremento creíble del número de proyectos que pueden entrar en operación cada año; la reducción de tiempos y costos en el proceso de estructuración; y la agilización y eficiencia de los procesos de toma de decisiones y la incorporación de inversiones adicionales para lograr resiliencia y sostenibilidad frente a posibles desastres naturales. Debo decir que si Proinversión está avanzando en varios de esos temas, muchas de estas mejoras dependen de la lógica, el sentido común y las buenas prácticas, y no necesariamente requieren cambios normativos o regulatorios.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.