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Resumen

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Franz Rojas Ortuste, director de Seguridad Hídrica en CAF, analiza agua para el desarrollo en América Latina | Foto: Andina.
Franz Rojas Ortuste, director de Seguridad Hídrica en CAF, analiza agua para el desarrollo en América Latina | Foto: Andina.
Por Franz Rojas Ortuste

América Latina y el Caribe posee un enorme potencial hídrico. Concentra cerca del 30% del agua dulce del planeta, alberga grandes cuencas como la amazónica y cuenta con ecosistemas clave para la regulación del ciclo del agua. Este capital natural representa una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer la seguridad alimentaria y avanzar en la transición energética. Bien gestionado, el recurso hídrico puede ser un motor de crecimiento, inclusión y resiliencia climática.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.