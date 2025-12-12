Ahora el consumidor peruano marcará el rumbo de la industria cervecera

El mercado cervecero peruano atraviesa una etapa de transformación. En los últimos cinco años, la categoría ha mostrado signos de apertura y un dinamismo alentador con la aparición de nuevas marcas, nuevos segmentos de la categoría y nuestro ingreso para operar en el país.

Este cambio es positivo porque devuelve al consumidor su verdadero rol protagónico, pues ya no se trata de un mercado con un único agente muy relevante, sino de uno donde la capacidad de elección es mayor. Y es precisamente esa capacidad la que ahora exige a todos los actores de la industria elevar la calidad de lo que se ofrece, innovar y escuchar con atención las necesidades de las personas.

Parte de esta evolución es que el consumidor ya no solo busca una marca que conecte y ofrezca experiencias que trascienden su rutina diaria; hoy también muestra interés por tendencias globales, como productos con menor contenido alcohólico o cero alcohol, donde somos pioneros en el mundo. Estos hábitos marcan un punto de inflexión en la categoría y plantean desafíos para las empresas que desean mantenerse relevantes.

Tras cinco años de presencia directa en el Perú, hemos obtenido aprendizajes claros sobre la dinámica del mercado. Primero, la diversidad de portafolio pasó de ser una opción a convertirse en una necesidad que responde a una sociedad plural. Y segundo, la innovación ya no se limita al producto, sino que ahora abarca los formatos, las experiencias y la manera de trascender en el público.

De cara a la próxima década, proyectamos tres desafíos centrales para la industria:

Adaptarse a hábitos de consumo en evolución, donde la moderación, la salud y la experiencia son cada vez más relevantes. Consolidar un mercado competitivo, que refleje la riqueza cultural del Perú y ofrezca oportunidades de crecimiento para toda la cadena. Seguir elevando la experiencia del consumidor, poniendo la elección y la autenticidad en el centro de la propuesta.

El abanico de propuestas, sin duda, permitirá que la industria se fortalezca, que los emprendedores encuentren espacio para innovar y, sobre todo, que el consumidor pueda elegir aquello que mejor refleje su identidad y sus valores.

Más que mirar atrás, se trata de pensar en lo que viene: una próxima etapa donde el consumidor en el Perú seguirá marcando el rumbo de la industria cervecera, y quienes formamos parte de ella deberemos estar a la altura de esa expectativa.