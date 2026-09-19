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Resumen

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Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, analiza las cosas que hacer antes del próximo desastre, para La Mirada. | Foto: Internet.
Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, analiza las cosas que hacer antes del próximo desastre, para La Mirada. | Foto: Internet.
Por Rossana Polastri

Hace unas semanas participé en “Perú Resiliente”, un encuentro organizado por Apeseg para discutir cómo lograr que el país esté mejor preparado frente a los desastres. La conversación confirmó algo que a veces perdemos de vista, que la resiliencia exige tres pilares que funcionen de manera articulada: financiamiento adecuado, instituciones sólidas y capacidad de gestión.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.