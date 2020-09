Nos encontramos transitando en un momento histórico en el que el mundo se enfrenta a impactos de COVID-19 que viene alterado la vida y el trabajo y nadie se salva de ello. La línea de tiempo de la transformación se redujo significativamente, pasando de cinco a ocho años a tan sólo unos meses, sino semanas. El impacto del coronavirus en la economía global y su rápida reconfiguración de la fuerza de trabajo en todo el mundo, el trabajo a distancia, la reducción de los viajes de negocio, horarios flexibles, automatización de los servicios, etc., nos está proporcionando una inesperada visión del mundo del futuro. Y como estamos presenciando, la situación actual está obligando a las empresas a experimentar, improvisar e innovar en tiempo real para seguir siendo viables.

Lo que aprendimos rápidamente es que, a medida que el mundo se apresura a encontrar soluciones, los principios básicos de la reinvención del trabajo permanece inalterado, y se vuelve más significativo. No hay tiempo que perder para embarcarse en el inmenso desafío de reinventarlo y adoptar una mentalidad digital que cree una cultura End to End.

El enfoque de Mindset Digital propone una perspectiva “de afuera hacia adentro” y “de adentro hacia afuera” que busca equilibrar el estar consciente de las necesidades de los clientes, los competidores y el ecosistema, así como estar en constante búsqueda de posibles disruptores a la par del desarrollo de capacidades internas para generar ventajas competitivas. El eje vertical representa el control y cambio, y busca equilibrar las estructuras de la organización junto con la capacidad de cambiar, innovar y transformar. De acuerdo al framework de KPMG el Mindset Digital sigue los siguientes principios creando a la vez nuevas funciones y capacidades soportadas en nuevas tendencias digitales.

Fuente: KPMG 2020 – The digital mind-set framework

1. Conectar la empresa en el End To End y comprender a lo largo del camino el impacto del cambio en la cadena de valor de la empresa, los resultados esperados y cumplir con la experiencia cliente. Las tácticas para lograr esto comienzan con la aplicación de técnicas de diseño y pensamiento. Estamos viendo que los negocios enfocados en el futuro están dando forma a nuevos modelos operativos en los que cada parte de la organización, desde la gestión comercial hasta la cadena de suministro, está trabajando con todos los demás elementos para cumplir con el panorama general.

2. Todos en la organización, sin distinción, tienen un papel que desempeñar como innovadores en lo que respecta al desglose de tareas entre humanos y robots, la creación de nuevas funciones o puestos de trabajo, la entrega de nuevos productos. La innovación y la experimentación es tarea de todos y ya no se puede esperar que surja sólo de los equipos de liderazgo o de I+D. Las prácticas en este caso incluyen la aplicación de técnicas de rediseño de los puestos de trabajo y transformación de los procesos en el End To End de la cadena de valor, y la participación voluntaria de todos los colaboradores para desarrollar nuevos enfoques que mejoren el control y el equilibrio en cada función. El aprovechamiento del potencial del crowdsourcing para impulsar la innovación también debería estar en agenda, observamos que estas técnicas aumentan significativamente entre nuestros clientes que están aceptando el reto de la innovación. El Sloan Management Review del MIT encontró una correlación entre las tasas de ideación (correspondiente al número de ideas aprobadas por la dirección por cada 1.000 empleados), el crecimiento de la empresa y los ingresos netos, y concluyó que tal vez, las organizaciones que operan con espíritu innovador generan más ideas y la infraestructura/gestión para apoyarlas destacando que cuando se diseña una cultura empresarial no sólo para fomentar la innovación sino para nutrir sistemáticamente las ideas de los empleados, los resultados son sorprendentes.

3. Fomentar una mentalidad de crecimiento, que promueva la agilidad, la colaboración y el cambio. Esto requiere la creación de un entorno de trabajo en el que los roles puedan evolucionar y las personas puedan colaborar más allá de las fronteras de su función. Las técnicas incluyen la adopción de una mentalidad de “aprender a aprender”. El aprendizaje en el flujo de trabajo debe ser una prioridad, el concepto de que el aprendizaje debe ser diseñado, promovido y disponible para que los empleados puedan acceder sin restricciones.

4. Todos son líderes y se les anima a actuar y a desafiar, promoviendo la autonomía y libertad de acción, al mismo tiempo que son responsables del cumplimiento de las metas trazadas. Las técnicas incluyen asegurar que todos en la empresa compartan detalles y avances sobre las prioridades, proyectos y progresos, con un enfoque en la interdependencia entre los miembros del equipo en las nuevas estructuras de trabajo. La velocidad será esencial, particularmente durante las interacciones que promuevan las relaciones con los clientes. Esto es aún más crítico hoy que operamos en más entornos digitales durante la crisis de pandemia.

La aplicación de estos principios podría ayudar a disminuir los desafíos asociados con la nueva normalidad, la atomización del trabajo, redefinir las estructuras y formas de trabajo para crear nuevos roles. Traci Gusher, Partner Lead en Artificial Intelligence, Analytics and Engineering en KPMG US, señala que “las organizaciones necesitan considerar la IA como una iniciativa estratégica de toda la empresa. No se trata sólo de instalar tecnologías de IA. Se trata de utilizar la IA como una palanca estratégica para transformar la empresa”.

Si una organización se limita a automatizar las tareas dentro de las estructuras de trabajo y organización existentes, los beneficios no se traducirán en los resultados esperados, generando una experiencia deficiente de los clientes y empleados, procesos complejos en el End To End y un aumento de los costos. Para conseguir el esperado cambio, será necesario crear capacidades en toda la organización, de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, a través de la tecnología, las personas, los datos y los procesos.