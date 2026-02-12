El 22 de febrero se cumplirán 131 años del nacimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y, en un año electoral, conviene detenernos a reflexionar sobre la política peruana desde una mirada histórica. Pensar el país exige ver más allá de la coyuntura inmediata y recuperar ideas, trayectorias y valores que contribuyeron a construir institucionalidad política en el Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Apuntes sobre política e institucionalidad
Opinión

Apuntes sobre política e institucionalidad

Innovación con propósito: el motor que redefine el crecimiento
Opinión

Innovación con propósito: el motor que redefine el crecimiento

Comprar bien, votar bien
Opinión

Comprar bien, votar bien

Educación de calidad: una apuesta de largo plazo
Día 1

Educación de calidad: una apuesta de largo plazo