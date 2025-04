Sobre aranceles e inflación. Según Fox Business, Ford anunció una iniciativa para esta primavera denominada “De América, para América”, que brinda a los consumidores acceso a los descuentos para empleados de Ford hasta el 2 de junio. El precio para empleados es inferior al precio de factura del concesionario. Por lo tanto, la iniciativa ofrece a los consumidores una ventaja de precio única. En represalia a la acción de Ford, Stellantis, cuyas marcas incluyen Jeep, camionetas Ram y vehículos Chrysler, ampliará su programa de descuentos para empleados en la mayoría de los modelos al público. Si bien los precios de algunos componentes de automóviles podrían aumentar debido a los aranceles, estas iniciativas no parecen inflacionarias.

La realidad es que la mayoría de los países, si no todos, que exportan productos a EE. UU. pagan aranceles bajos (2 %) o nulos, mientras acceden al mayor mercado de consumo del mundo. Lo cierto es que cuando se importan productos fabricados en Estados Unidos a nuestros socios comerciales, los productos estadounidenses están sujetos a elevados aranceles. Según un artículo publicado en The Wall Street Journal el 31 de marzo de 2025, una motocicleta Harley-Davidson que se vende por US$28.000 en EE. UU. se vende por US$77.000 en Dinamarca tras aplicar un impuesto al valor añadido (VAT) del 25% y un impuesto de lujo del 150%. El arancel propuesto por la UE elevaría el precio de la motocicleta a US$124.000. Es evidente que, para muchos países, políticos y medios de comunicación, el libre comercio significa poder vender el máximo posible a EE. UU. al tiempo que imponen barreras comerciales cada vez más estrictas a los productos americanos. El déficit comercial de EE. UU. casi se ha triplicado, pasando de US$43.000 millones a $131.000 millones entre 2020 y 2024. Sin embargo, aunque nuestros socios comerciales llevan muchos años aplicando aranceles, sus economías no son inflacionarias. Consulte la siguiente tabla publicada por Trading Economics: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=world para poder apreciar el nivel de inflación mundial.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha interpuesto duros aranceles a muchos países de todos los continentes (Foto: AFP)

Reducir el gasto público, el déficit y la oferta monetaria es crucial para reducir la inflación, no los aranceles. La administración Trump está abordando agresivamente todas estas áreas. En términos económicos claros, los aranceles no son inflacionarios porque no aumentan la oferta monetaria o circulante. Y el déficit comercial de EE. UU. no se debe a prácticas de mercado justas y competitivas. Por lo tanto, la única manera de equilibrar las reglas del juego es imponer aranceles recíprocos como herramienta de negociación para reducir a cero los aranceles y las barreras comerciales, beneficiando así a los consumidores de todo el mundo. De lograrse, será positivo para todos los mercados financieros.

Sobre la economía

A lo largo de los años, he comprendido que una buena medida para determinar si la economía estadounidense está en problemas durante una fuerte caída del mercado bursátil es examinar el comportamiento del oro y de los bonos soberanos alemanes y japoneses. Estos instrumentos se utilizan como refugio para proteger el capital cuando la economía estadounidense atraviesa dificultades financieras. Si bien el oro últimamente ha subido debido a la bajada de los intereses, el jueves 3 y el viernes 4, el precio del metal precioso cayó en ambos días, con una notable caída del 2,22 % el viernes. Al mismo tiempo, no he observado una demanda anormal de deuda soberana alemana y japonesa. Esto podría indicar que la economía estadounidense no está en problemas. Al menos, todavía no.

J.P. Morgan publicó un informe que indica que el riesgo de recesión en EE. UU. ha aumentado a aproximadamente el 60 %

Las probabilidades de recesión, según el consenso, para la economía estadounidense han aumentado recientemente al 30%. Sin embargo, J.P. Morgan publicó un informe que indica que el riesgo de recesión en EE. UU. ha aumentado a aproximadamente el 60 %, lo cual es una afirmación notable el día de una importante caída. Espero que bajen esa cifra en el próximo repunte bursátil (soy sarcástico). Analicemos la situación en detalle.

La Reserva Federal (Fed) informó que su expectativa de crecimiento económico estadounidense se mantendrá en el rango del 1,8 % durante el año. Para muchos inversores, esta cifra puede ser baja, lo cual es comprensible. Sin embargo, recuerden que el rango objetivo de los Fondos Federales se mantiene entre el 4,25 % y el 4,50 %. Me preocuparía especialmente la tasa de crecimiento del PIB, que se sitúa en el 1,8 %, con un rango objetivo de los Fondos Federales del 0,00 % al 0,25 %, similar a los niveles observados en diciembre de 2008, diciembre de 2015 y, de nuevo, desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022. En aquel entonces, si la Fed necesitaba estabilizar los mercados financieros, no tenía más remedio que reducir la tasa de los Fondos Federales a niveles negativos, como hizo el Banco Central Europeo. Con la tasa de los fondos federales en los niveles actuales, la Fed tiene un margen de maniobra considerable, ya sea para prevenir una recesión económica o para restablecer la estabilidad de los mercados financieros.

No creo que la economía estadounidense corra un riesgo grave de recesión. Incluso si el crecimiento del PBI se desacelera debido a una reducción del gasto público, esto sería una señal positiva de una economía vibrante y productiva en el futuro, a medida de que el país transita de un modelo impulsado por el gobierno a uno impulsado por el sector privado.

La actividad económica y la presión inflacionaria en EE. UU., medidas por el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago, aumentaron a +0,18 en febrero, frente a -0,08 en enero. Esto sugiere que la actividad económica está por encima de su tendencia histórica. Además, el PMI compuesto global de EE. UU. del S&P, que mide la actividad del sector privado en manufactura y servicios, señaló que la expansión aumentó de 51,6 en febrero a 53,5 en marzo, el crecimiento más vigoroso desde diciembre de 2024. Esto no debería sorprender, dado el reciente anuncio de la administración Trump respecto a su plan económico procrecimiento. El Índice de Confianza del Consumidor cayó en marzo, alcanzando el 92,9, su nivel más bajo en más de cuatro años. Sin embargo, esto dista mucho de los niveles observados en crisis económicas graves anteriores, incluyendo el 87,1 durante la pandemia y el 26,9 en la crisis de 2008. Como se informó el viernes, la tasa de desempleo se sitúa en el 4,2% y la tasa de participación laboral en el 62,5%.

A pedestrian walks past the Marriner S. Eccles Federal Reserve building in Washington, D.C., US. Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg / Andrew Harrer

El plan económico, que incluye la reducción de impuestos, la disminución del sistema regulatorio y la promoción del libre comercio, no es inherentemente perjudicial para la economía. Al contrario, esta herramienta es indispensable para que Estados Unidos recupere su fortaleza financiera y vuelva a ser una economía productiva, competitiva y próspera. Todos los países socialistas deberían hacer lo mismo para promover el bienestar de sus ciudadanos. El cambio puede ser doloroso a corto plazo, pero se esperan importantes beneficios a largo plazo. En una nota negativa, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se muestra reacio a recortar las tasas de interés porque cree que existe demasiada incertidumbre sobre cómo afectarán los aranceles a la economía como para actuar en este momento. Debería examinar los países de todo el mundo para comprender que los aranceles no tienen un impacto significativo en sus economías y no son inflacionarios.

La Reserva Federal ha estabilizado los mercados financieros en épocas de turbulencia anteriormente, incluso cuando la turbulencia se produjo en un mercado extranjero. Esto es importante porque creo que la economía estadounidense está pasando de la Fase III del ciclo económico a la Fase IV en el segundo trimestre. En la primera, el PBI se desacelera y la inflación se acelera. En la segunda, ambos se desaceleran. Por lo tanto, percibo que la volatilidad continuará. Si Jerome Powell y su equipo dudan en actuar para estabilizar los mercados financieros en un momento en que la inflación se está desacelerando y el PIB se está enfriando, podrían terminar gestionando mal la turbulencia actual, de la misma manera que gestionaron mal la reciente crisis inflacionaria. De nuevo, no creo que la economía estadounidense entre en recesión, pero si la Fed gestiona mal la actual ansiedad arancelaria, la economía podría acabar en una.

La curva de rendimiento y el mercado de bonos

Es bien sabido que los mercados financieros anticipan la economía real. Piense en las ondas sinusoidales. La onda del ciclo financiero se mueve en paralelo a la onda del ciclo económico, pero un paso por delante. Comprender las variables que impulsan ambas ondas es esencial para anticipar la dirección probable de la economía real. Las ondas del ciclo económico se dividen en cuatro fases: Fase I, Fase II, Fase III y Fase IV. La inflación, los tipos de interés determinados por el mercado de bonos, el PBI y la política monetaria, establecida por la Reserva Federal, interactúan cíclicamente a lo largo de las ondas económicas. Concluyo que la Reserva Federal, responsable de la política monetaria, podría no estar aún sincronizada con las demás variables. De ser así, esto podría suponer un problema para los inversores. Otro factor crucial es determinar si una corrección bursátil o un mercado bajista se debe a un cambio estructural en la economía o a una incertidumbre temporal provocada por un catalizador cualquiera.

Entre otros factores, la inflación puede causar daños estructurales a la economía. Catalizadores como los aranceles y la COVID-19 pueden generar incertidumbre y confusión a corto plazo en los mercados financieros. Es entonces cuando se producen ajustes drásticos de precios, ya que la pregunta inmediata que se plantean los inversores es cómo afectará esto a la economía. Como desconocen la situación, los precios se ajustan a la baja. Al mismo tiempo, es necesario examinar el mercado de bonos para comprender su mensaje. He aplicado este enfoque con éxito durante los últimos veinte años de mis casi cuarenta años en los mercados financieros. En resumen, los precios de los bonos fluctúan en respuesta a las variaciones de los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben o bajan, los precios de los bonos se mueven en la dirección opuesta. Esto es importante porque los tipos de interés a corto plazo son la herramienta que utilizan los bancos centrales para controlar la inflación y el crecimiento económico.

A continuación, con la mente fría y dejando de lado la política, determine si la economía está actualmente en dificultades y si el catalizador (los aranceles) puede crear un problema estructural. ¿El PBI se está expandiendo o contrayendo? ¿La inflación se está acelerando o desacelerando? Este análisis es crucial para comprender los cuatro ciclos financieros y económicos. Los mercados financieros pueden tolerar la incertidumbre y la volatilidad a corto plazo sin causar daños estructurales a la economía; sin embargo, la incertidumbre a largo plazo puede tener graves consecuencias. Si los aranceles resultan ser una fuente de incertidumbre a corto plazo, es probable que el mercado bursátil se recupere rápidamente. De lo contrario, la situación será muy distinta.

Si trasladamos los comentarios anteriores a la práctica, concluiremos que la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro ha estado bajando desde principios de año. Los inversores en bonos están enviando un mensaje muy claro a Jerome Powell. La inflación no es una amenaza y el PBI, en el mejor de los casos, se mantiene estable o se está desacelerando; por lo tanto, la Fed debería reducir la tasa de los fondos federales lo antes posible. El Sr. Powell y su equipo parecen reacios a actuar, independientemente de la luz verde que dé el mercado de bonos. Malinterpretaron el repunte de la inflación cuando el rendimiento a dos años se disparó en abril de 2021. Esperemos que no gestionen mal la crisis arancelaria en un momento en que el crecimiento del PBI y los rendimientos de los bonos del Tesoro caen al mismo tiempo.

La pregunta del millón es si el Sr. Powell entiende lo que el mercado de bonos le está transmitiendo. Además, el mercado de futuros anticipa que habrá de cuatro a cinco recortes de tasas durante el año. El mensaje no puede ser más realista. Ser capaz de interpretar los mensajes del mercado de bonos es crucial para anticipar el ciclo económico y posicionarse correctamente. Hasta ahora, el mercado de bonos ha indicado que es necesario bajar los tipos de interés para mantener los mercados financieros y la estabilidad económica, lo que, a su vez, respalda el mercado alcista. Mientras tanto, debemos abordar la volatilidad causada por la incertidumbre a corto plazo.

Conclusión:

La prioridad es proteger el capital en tiempos de incertidumbre. No estamos completamente invertidos y tampoco aconsejaríamos estarlo. Tampoco estamos completamente desinvertidos; seria un error subestimar a la economía americana. La economía estadounidense no está en recesión, pero podría entrar en una debido a que el PBI y la inflación se están desacelerando simultáneamente. Es probable que se produzca una recesión si: El Senado estadounidense no aprueba la agenda económica del presidente. La Reserva Federal no recorta los tipos de interés o no lo hace con la suficiente rapidez. Si el Senado estadounidense aprueba la agenda económica y la Reserva Federal recorta los tipos de interés. Prevemos que el mercado bursátil estadounidense experimentará una recuperación en forma de V, independientemente de los aranceles impuestos a los socios comerciales. Esperamos que los socios comerciales negocien con la Casa Blanca a menos que estén dispuestos a perder el mercado de consumo estadounidense.

Tenga en cuenta que mis conclusiones siempre se basan en los resultados de nuestro análisis cuantitativo. Si bien este artículo no es la excepción, parte de mi conclusión se basa en mi interpretación de los acontecimientos actuales, con la que Ud. podría no estar de acuerdo.