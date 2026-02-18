En la última semana, la Municipalidad de Miraflores clausuró al menos diez locales vinculados al Grupo Intercorp —Cineplanet, Plaza Vea, Vivanda, Interbank, Bembos, Oechsle, entre otros— bajo argumentos de “condiciones de seguridad” y “falta de implementación adecuada”, con advertencias de sanciones y hasta denuncia penal por resistencia a la autoridad. Esta es sólo una muestra de lo que ocurre en diferentes distritos a nivel nacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Así, no es
Opinión

Así, no es

Reflexiones sobre el tamaño del Estado
Opinión

Reflexiones sobre el tamaño del Estado

Petro-Perú: un tema de gobernanza
Día 1

Petro-Perú: un tema de gobernanza

Pobreza de ideas
Opinión

Pobreza de ideas