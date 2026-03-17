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Resumen

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Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza así no hay fortaleza fiscal que aguante.
Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza así no hay fortaleza fiscal que aguante.
Por Hugo Perea

En las dos últimas semanas, el Congreso ha aprobado por insistencia o enviado al Ejecutivo para su promulgación un conjunto de Proyectos de Ley (PL) que tienen un impacto negativo relevante sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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